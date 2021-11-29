الجزائريون يدلون بصوتهم لاختيار ممثليهم في المجالس البلدية والولائية

موقع تابناك الإخباري_وتميزت الحملة الانتخابية التي دامت ثلاثة أسابيع بالفتور في العاصمة كما في المناطق الأخرى، وعلقت بعض الملصقات وعقد تجمعات داخل قاعات مغلقة، ولم ينشط كثيرا المرشحون لشغل مناصب في مجالس 1541 بلدية و58 ولاية.

وانطلقت عملية التصويت يوم الأربعاء في المناطق النائية في أكبر بلد في القارة الإفريقية، غداة نهاية الحملة الانتخابية، كما ينص القانون.

وتقدم لانتخابات مجالس البلديات 115230 مرشحا، بمعدل أربعة مرشحين عن كل مقعد، بينما ترشح للمجالس الولائية 18910 شخص، أي ثمانية مرشحين عن كل مقعد. ولا تمثل النساء سوى 15% من المرشحين، بحسب إحصاءات السلطة الوطنية للانتخابات.

وكشف رئيس السلطة الوطنية المستقلة للإنتخابات محمد شرفي، أن نسبة التصويت الأولية خلال الإنتخابات المحلية والولائية إلى غاية الساعة العاشرة صباحا بلغت 4.12 بالمائة.

كما أضاف شرفي، أن نسبة المشاركة وطنيا بلغت 4.12 بالمائة. مقارنة بالإنتخابات التشريعية التي بلغت نسبة المشاركة فيها إلى غاية العاشرة صباحا 3.98 بالمائة.