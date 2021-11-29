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المفوضية الأوروبية توصي بتعليق الرحلات من وإلى دول رصدت فيها سلالة كورونا الجديدة

أوصى مسؤولون في الاتحاد الاوروبي اجتمعوا في شكل عاجل الجمعة لبحث خطر المتحورة الجديدة لفيروس كورونا التي ظهرت للمرة الاولى في جنوب افريقيا، الدول الـ27 في الاتحاد بتعليق الرحلات الآتية من هذه المنطقة.
رمز الخبر: ۶۰۹۳۸
تأريخ النشر: 27 November 2021

موقع تابناك الإخباري_كتب المتحدث باسم المفوضية الاوروبية اريك مامر على تويتر "توافقت الدول الاعضاء على الإسراع في فرض قيود على كل الرحلات الى الاتحاد الاوروبي الاتية من سبع دول في منطقة افريقيا الجنوبية: بوتسوانا واسواتيني وليسوتو وموزمبيق وناميبيا وجنوب افريقيا وزيمبابوي"، على ان تشمل هذه القيود تعليق الرحلات الجوية.

وكانت المفوضية الاوروبية قد اوصت الجمعة الدول الأعضاء بتعليق الرحلات من وإلى جنوب أفريقيا والدول الآخرى التي رصدت فيها المتحورة الجديدة لفيروس كورونا، وفق ما أعلنت رئيستها اورسولا فون دير لايين.

وقالت فون دير لايين في تصريح "اقترحت المفوضية الأوروبية اليوم على الدول الأعضاء تعليق الرحلات من دول إفريقيا الجنوبية ودول آخرى معنية للحد من تفشي المتحورة الجديدة. يجب تعليق كل الرحلات الجوية المتجهة إلى هذه الدول في انتظار فهم جيد للخطر الذي تشكله هذه المتحورة الجديدة".

كما أعلنت المسؤولة الأوروبية أيضا أن الشركات المنتجة للقاحات ملزمة بتطوير لقاحاتها بسرعة كي تتماشى مع ظهور سلالات جديدة.

رئيسة المفوضية الأوروبية أدلت بتصريحاتها في الوقت الذي هزت فيه أنباء سلالة جديدة ظهرت في جنوب أفريقيا الأسواق العالمية. وقالت داعية مواطني الاتحاد الأوروبي إلى تلقي التطعيم وتحسين الحماية لهم بجرعات تنشيطية "من المهم لآن أن نعمل جميعا في أوروبا بأقصى سرعة لتلقي التطعيم".

أكدت بلجيكا العضو في الاتحاد الأوروبي والتي توجد بها مقار مؤسساته، ظهور الحالة الأولى فيها من سلالة بي.529.1.1 في أراضيها.

 

         

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