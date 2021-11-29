نقل مرضى كورونا جوا مع وصول المستشفيات إلى أقصى طاقتها الاستيعابية في جنوب البلاد

نقلت طائرة عسكرية ألمانية مرضى مصابين بكورونا من مطار ممينجن في بافاريا جنوب ألمانيا إلى وحدات عناية مركزة أخرى في البلاد، بينما تشهد ألمانيا أشد موجة لانتشار وباء كورونا، وقد تخطى إجمالي عدد الوفيات 100 ألف حالة.

موقع تابناك الإخباري_ورغم تطعيم نحو ثلثي السكان في البلاد فإن معدل الوفيات يتزايد، وكثير من المتوفين هم شباب نسبيا، مقارنة بوفيات العام الماضي.

وتشير الإحصاءات إلى أن معدل وفيات كورونا في ألمانيا هذا العام يتزايد بشكل أكبر وأسرع بكثير من العام الماضي. ومنذ الرابع من آب/ أغسطس الماضي، يمكننا مراقبة زيادة ثابتة إلى حد ما في معدل الوفيات الجديدة، وتتسارع هذه الزيادة منذ 24 تشرين الأول/ أكتوبر الفائت.

الآن معدل الوفيات مرتفع تقريبا كما كان في نفس الفترة من العام الماضي، لكن العدد يتزايد باطراد منذ آب/ أغسطس وليس منذ تشرين الأول/ أكتوبر كما العام الماضي. بالإضافة إلى ذلك، فإن عدد الإصابات حاليا أعلى بكثير مما كان عليه في الفترة نفسها من العام الماضي. كما أنه ليست هناك قيود مماثلة بسبب ارتفاع عدد الإصابات والوفيات، مثل العام الماضي، حيث تم إغلاق المراقص والحانات في الخريف الماضي وكانت هناك قيود على الاجتماعات الشخصية، كما تم حظر الكثير من الفعاليات العامة والجماهيرية.

بالإضافة إلى ذلك تم تطعيم نحو 68 بالمائة من السكان بشكل كامل ضد فيروس كورونا هذا العام، مقارنة بنسبة صفر بالمائة العام الماضي، باستثناء الأشخاص الذين شاركوا في التجارب السريرية للقاحات. ووفقا لإحصائيات معهد روبرت كوخ الحكومي لمكافحة الأمراض المعدية وغير المعدية، يمكن إرجاع معظم وفيات كورونا الآن إلى الأشخاص غير الملقحين، ولهذا فإن معدل الوفيات مرتفع كما العام الماضي، ولكن لعدد إجمالي أقل من الناس.

في العام الماضي كان كبار السن هم الذين يموتون، وغالبا ما كانوا مرضى ولم يتم تطعيمهم بعد. ومن بين جميع الوفيات التي تم الإبلاغ عنها منذ الأسبوع العاشر من العام الماضي، كان 86 بالمائة من المتوفين يبلغون 70 عاما وما فوق، وكان متوسط ​​العمر 84 عاما. أما الآن فإن متوسط ​​عمر المصابين بمسار قاتل لفيروس كورونا هو 83 عاما.

أما متوسط ​​عمر مرضى كورونا في وحدات العناية المركزة الآن أقل بكثير مما كان عليه في الربيع أو حتى الخريف الماضي، وفقا لمسعفي العناية المركزة. وحذر طبيب العناية المركزة أوفي يانسنز، من الوضع المأساوي. وأشار إلى أن أقل بقليل من 50 بالمائة من مرضى كورونا في وحدات العناية المركزة تقل أعمارهم عن 60 عاما. وقال "كثير من المرضى تتراوح أعمارهم ما بين 30 و 40 عاما، مع مسار دراماتيكي للمرض. وغالبيتهم غير ملقحين" وأضاف بأن "معدل الوفيات يتجاوز 50 في المائة خاصة بين الشباب".

وفقا لمعهد روبرت كوخ الحكومي لمكافحة الأمراض المعدية وغير المعدية، لا تلعب اختراقات لقاح كورونا دورا كبيرا في معدل الوفيات حاليا. ومع ذلك، توصي لجنة التطعيم الدائمة في ألمانيا (Stiko) بجرعة معززة للمساعدة في زيادة فعالية التطعيمات السابقة.

وخلال لقائه أكد طبيب العناية المركزة أوفي يانسنز، على أهمية التطعيم وضرورة تلقي اللقاح. وتجدر الإشارة إلى أنه لا يزال ثلاثة ملايين شخص فوق سن الستين في ألمانيا غير ملقحين، ولم يتلقوا بعد أي جرعة لقاح حتى الآن. وحوالي ما بين 13 و 14 مليون شخص تتراوح أعمارهم ما بين 18 و 59 عاما لم يتم تطعيمهم بعد.

ويوم أمس، أوصى مسؤولون في الاتحاد الاوروبي اجتمعوا في شكل عاجل الجمعة لبحث خطر المتحورة الجديدة لفيروس كورونا التي ظهرت للمرة الاولى في جنوب افريقيا، الدول ال27 في الاتحاد بتعليق الرحلات الاتية من هذه المنطقة.