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الصحة العالمية تصنف المتحور الجديد لكورونا بالمثير للقلق وتمنحه اسم أوميكرون

صنفت منظمة الصحة العالمية يوم الجمعة متحور B.1.1.529 المكتشف في جنوب إفريقيا على أنه "متغير مثير للقلق" من فيروس كوفيد-19، قائلة إنه قد ينتشر بسرعة أكبر من غيره.
رمز الخبر: ۶۰۹۳۶
تأريخ النشر: 27 November 2021

موقع تابناك الإخباري_وقالت المنظمة بعد اجتماع مغلق للخبراء المستقلين الذين راجعوا البيانات الواردة من جنوب إفريقيا، إن الأدلة الأولية تشير إلى زيادة خطر الإصابة مرة أخرى.

وقالت ماريا فان كيركوف، قائدة الفريق التقني للاستجابة لجائحة كورونا في منظمة الصحة العالمية: "نعلن اليوم أن B.1.1.529 هو متغير مثير للقلق يسمى أوميكرون".

وقالت منظمة الصحة العالمية إن الإصابات في جنوب إفريقيا ارتفعت بشكل حاد في الأسابيع الأخيرة، بالتزامن مع اكتشاف متحور أوميكرون.

وقالت فان كيركوف: "تم تصنيف متحور B.1.1.529 الذي بات اسمه أوميكرون، كمتحور مثير للقلق لأنه يحتوي على بعض الخصائص المقلقة. هذا المتحور يضم عددا كبيرا من الطفرات، وبعض هذه الطفرات لها بعض الخصائص المثيرة للقلق".

وقالت إن اختبارات PCR الحالية لاتزال فعالة لاكتشاف المتحور الجديد بنجاح.

في وقت سابق، حذرت منظمة الصحة العالمية الدول من التعجيل بفرض قيود السفر المرتبطة بالمتحور الجديد، قائلة إنه يجب عليهم اتباع "نهج علمي قائم على المخاطر".

 

         

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