السياح البريطانيون يتزاحمون للعودة إلى بلادهم قبل وقف الرحلات الجوية

تزاحم السياح البريطانيون في مطار جوهانسبرغ يوم الجمعة على أمل الحصول على مقعد على آخر الطائرات المغادرة إلى لندن، قبل دخول قرار بلادهم توقف رحلات الطيران من وإلى جنوب إفريقيا، بسبب نسخة متحورة جديدة من فيروس كورونا رصدتها جنوب إفريقيا ويرجح أنها أكثر عدوى ومناعة ضد اللقاحات من سابقاتها.

موقع تابناك الإخباري_وفشل كثيرون بالعودة إلى بلادهم قبل الموعد المحدد لدخول القرار حيز التنفيذ يوم امس، في تكرار لسيناريو عرفه العالم قبل عامين، حينما علق ملايين المواطنين في دول غير دولهم بسبب قرارات مشابهة في بداية ظهور الجائحة.

وقال وزير الصحة البريطاني ساجد جافيد إن "المؤشرات الأولية التي لدينا على هذه المتحورة تشير إلى أنها قد تكون أكثر قدرة على العدوى من المتحورة دلتا، وأن اللقاحات التي لدينا حاليا قد تكون أقل فعالية" في منع الإصابة بها.

ولفت الوزير إلى أن العلماء البريطانيين "قلقون للغاية" من هذه النسخة الجديدة المتحورة، التي حملتها جنوب إفريقيا المسؤولية عن الزيادة الأخيرة في أعداد الإصابات بالفيروس في البلاد.