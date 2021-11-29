تعاون صيني - أفريقي في ظل جائحة كورونا ومشاريع مشتركة تمضي قدما

قال مدير إدارة الشؤون الأفريقية بوزارة الخارجية الصينية وو بنغ، أمس الجمعة، إن التعاون الصيني- الأفريقي أظهر مرونته وسط تفشي جائحة كوفيد-19، حيث تواصل العديد من المشاريع المشتركة المضي قدما.

موقع تابناك الإخباري_وأوضح وو بنغ، أن أكثر من 1100 مشروع مشترك بين الصين وأفريقيا ظلت مستمرة، وما زال قرابة 100 ألف فني وعامل صيني في وظائفهم.

وجاءت تصريحات وو في مؤتمر صحفي بمناسبة صدور كتاب أبيض بعنوان "الصين وأفريقيا في العصر الجديد: شراكة متساوية".

ومنذ عام 2000، ومع إطلاق منتدى التعاون الصيني-الأفريقي، استغلت الشركات الصينية صناديق مختلفة لمساعدة الدول الأفريقية في المزيد من مشاريع البنية التحتية، بما فيها بناء وتحديث أكثر من 10 آلاف كيلومتر من السكك الحديدية وحوالي 100 ألف كيلومتر من الطرق العامة، وفقا للكتاب الأبيض.

وأضاف وو أن العديد من مشاريع البنية التحتية المشتركة تمكنت أيضا من مواصلة عملها حتى في ظل تفشي الجائحة، بما في ذلك سكة حديد مومباسا-نيروبي وسكة حديد أديس أبابا-جيبوتي.

وأشار وو إلى أنه في الواقع، لجأ المزيد من الناس إلى سكتي الحديد المذكورتين بسبب تعطل النقل على الطرق جراء تفشي الجائحة.