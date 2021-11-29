جامعة خاتم النبيين (ص) تقيم أكبر حفل تخرج في مدينة غزنة

أقامت جامعة خاتم النبيين (ص) أكبر حفل تخرج في مدينة غزنة، التي تعد العاصمة الثقافية للعالم الإسلامي.

موقع تابناك الإخباري_أقامت جامعة خاتم النبيين (ص) أكبر حفل تخرج في مدينة غزنة، التي تعد العاصمة الثقافية للعالم الإسلامي.

وحضر الاحتفال الذي أقيم في مركز الثقافة والحضارة الإسلامية، أكثر من ثلاثة آلاف طالب وطالبة، ومسؤولين محليين من طالبان.

ووصف رئيس فرع غزنة في الجامعة خادم حسين حبيبي، الخريجين، بأنهم الكوادر العلمية للمجتمع القادرون على تحريك عجلة الحكم بمختلف أبعادها.

كما أكد المسؤولون الحكوميون على أهمية العلم والمعرفة، وأكد رئيس لجنة التعليم العالي في غزنة بحكومة طالبان مولوي عبد البصير حنفي عدم وجود أي مانع من تعليم الفتيات والفتيان.

ويقع الفرع المركزي لجامعة خاتم النبيين (ص) في كابول، ولها فروع في بعض المحافظات الأخرى، بما في ذلك غزنة.