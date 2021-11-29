الجيش المُحترف خطر على أمن الكيان

لأكثر من عقد من الزمان، كان يُعتقد أن تغيير طريقة الخدمة في "الجيش الإسرائيلي"، بجيش محترف من المتطوعين بأجر بدلاً من الخدمة الإلزامية، ستكون خدمة صحية أكثر، وسيصبح الجيش أكثر مهارة، وستزداد قوة "إسرائيل"، وسيتم القضاء على عدم المساواة الاجتماعية في الخدمة، وبالنسبة لأي شخص يفهم حقًا تحديات الأمن وليس الدفاع فحسب من الواضح تمامًا أنه في المستقبل المنظور، سيتم رفض هذا النهج من أساسه.

ولكن إلى جانب هذا التصور الإشكالي، والذي من الواضح أنه غير مناسب لتحديات “إسرائيل” الأمنية أو تحدياتها الاجتماعية، تكتسب هذه الفكرة دعمًا متزايدًا، وتظهر البيانات التي قدمها معهد الديمقراطية “الإسرائيلي” مؤخرًا أن أكثر من 50٪ من المواطنين اليهود في البلاد يدعمون الانتقال إلى جيش محترف.

بصفتي باحثًا في مجال العلاقات العسكرية- الاجتماعية، إلى جانب خبرتي الميدانية طوال الجيل الأخير كقائد قتالي، قد أعترض على بعض هذه النتائج، وعلى منهجية البحث أصلاً، ولكن على أي حال، يجب أن أفكر في هذا الرقم وأن أفهم ما يقوله.

في الواقع، هذا يعني أن جزءا لا بأس به من الجمهور يعتقد حقًا أن الجيش المحترف هو الأفضل "لإسرائيل".

حسنًا، جوابي على ذلك هو: أن ذلك الاعتقاد خاطئا، بل خطيرًا جدًا على كل من المجتمع والأمن القومي، وليس أقل – على الاقتصاد "الإسرائيلي".

لفهم الموقف، سأحاول أن أتطرق إلى الأساليب المختلفة التي تجعل الكثيرين يعتقدون أن خيار الجيش المحترف هو الأصح، ودحضها:

سيكون الجيش المحترف أكثر مهارة – هذه وجهة نظر سطحية، فالفهم العميق لجوهر العمل العسكري يكشف دائمًا أن جودة النتيجة الأمنية تعتمد أولاً وقبل كل شيء على الجودة البشرية، ولن تغير أي منصة أو تدريب أو تقنية ذلك.

جودة القوى العاملة في جيش محترف منخفضة بشكل أساسي لأن أولئك الذين يخدمون في هذا الجيش يفضلونه كمكان عمل على أماكن أخرى وليس لديهم الكثير من الخيارات الأخرى. أي شخص يختار الخدمة في الجيش من أجل المال يفعل ذلك لأنه ليس لديه ما يقدمه لسوق العمل.

الجيش المحترف سيكون أرخص – فقط لا! الإنفاق في الدول الغربية على رواتب الجنود في هذه الجيوش أعلى بكثير مما يبدو، وتخيل فقط أنه بدلاً من دفع أجر معيشي للجنود يبلغ بضعة آلاف من "الشواقل"، سيحصل كل جندي على راتب ثابت، ولا يكاد "الجمهور الإسرائيلي" يتسامح مع دفع رواتب دائمة على أي حال، فما الذي تعتقد أنه سيحدث إذا أصبح “الجيش الإسرائيلي” بأكمله جيشًا دائمًا (موظفين مثبتين)؟ ومن المهم أيضًا اغتنام هذه الفرصة للإشارة إلى أن أكثر من 50٪ من قوة "الجيش الإسرائيلي" تعتمد على الاحتياطي، ومن المفترض أن يتم خفض الاحتياطي في الجيش المحترف واستبدالها بقوى بشرية دائمة، نعم، مزيد من النفقات، المزيد من الرواتب، والمزيد من المعاشات. الجيش المحترف ليس جيشًا تقدميًا – يرى البعض أن الأجندات الاجتماعية حولت "الجيش الإسرائيلي" إلى ساحة معركة اجتماعية يتم فيها القتال بين النسوية والدين وغيرهما، وبالتالي في جيش محترف، ستختفي كل هذه التوترات، بل سيكون جيشًا يدور حول نقاء مهنة عسكرية (ذكور). حسنًا، الأمر على العكس تمامًا. الجيش المحترف هو قمة كل الأجندات، لأن من يريد أن يلتحق به لا يلتحق ومن لا يريد. إذن من الذي سينضم حقًا؟

كما كتبت بالفعل، ستأتي العمالة الرخيصة من ناحية، ومن ناحية أخرى ستظهر الاجندات الخاصة، ومرة أخرى، بالنسبة لأولئك المهتمين حقًا – يرجى التحقق مما حدث للجيوش التي أصبحت محترفة، ويطلق عليها بعض الباحثين اسم "جيوش ما بعد الحداثة".

الخدمة في جيش محترف ستكون متساوية – في هذه الحالة من المهم أن نقول – العكس تمامًا! أولئك الذين ينضمون إلى الجيش المحترف هم طبقات تأتي عادة من بيئة اجتماعية واقتصادية منخفضة، وسيكونون هم من يدفعون ثمن الدم من أجل حماية الدولة. هل تفهم ما هو هذا؟ أغلى سعر يدفعه المجتمع، وهو سعر المخاطرة على الحياة، سيتم فرضه على طبقة محددة ومحددة في المجتمع – هل هذه المساواة في عينيك؟ إن الجيش المحترف سوف يعطي استجابة أمنية أفضل – حسنًا، هذه نظرة سطحية للغاية. قدرة "الجيش الإسرائيلي" على تغيير أبعاده وفقاً للتغيرات في الوضع الأمني، والتي يعتمد معظمها على نظام احتياطي يسمح "للجيش الإسرائيلي" بمضاعفة أبعاده في حالة الطوارئ.

لمواجهة الأزمات الأمنية، وأن يكون احتياطيا في كلماته للقوى العاملة النظامية.

لا يمكن "لإسرائيل" أن تقوم على جيش محترف ذي أبعاد ثابتة – يجب أن يكون لديها احتياطيات من أجل التكيف مع التغييرات الأمنية التي تحدث لنا من وقت لآخر، وجيش الاحتياط شرط لأمن الدولة، ومن أين يأتي هؤلاء الاحتياط؟ لا توجد طريقة أخرى سوى جيش مجند يغذي وحدات الاحتياط.

النقاط الخمس التي ذكرتها هي الأكثر أهمية في النقاش – يمكنك أن ترى أنها في أفضل الأحوال موضع شك.

لكن بالنسبة لجميع مؤيدي الجيش المحترف لدي سؤال مختلف – وهو ما إذا كانت هناك منصة اجتماعية أخرى في بلدنا تنتج نقطة التقاء لمعظم شرائح السكان؟ هذا حقا يربط المحيط والمركز؟ بين ديني وعلماني؟ بين اليهود وغير اليهود؟ هل هناك منصة أخرى حيث يرتبط كل هذا التنوع في ظل التزام مشترك بضمان متبادل؟ إذاً لا يوجد، لم يعد لدينا إلا "الجيش الإسرائيلي"، هو الهيئة الوحيدة التي لا تزال مملوكة للدولة في "إسرائيل".

وهذا يعني بأن هناك مطلباً "للحكومة الإسرائيلية" لخلق فضاء للخدمة الإجبارية للدولة وبطرق مختلفة، وليس فقط في "الجيش"، ولكن أيضًا في الشرطة ورجال الإطفاء والطب ومجموعة متنوعة من المجالات الاجتماعية التي هي بحاجة ماسة للقوى البشرية.

لم تروج "الحكومات الإسرائيلية" لهذا حتى الآن، وتخلت ببساطة عن "الجيش الإسرائيلي" ليكون هو الوحيد الذي يفي بواجب الخدمة بموجب القانون.



يجب إخبار "الجمهور الإسرائيلي" بالحقيقة، الخدمة الإجبارية في "إسرائيل" ضرورية، ولا يوجد خيار آخر في الواقع. ومن المهم "للحكومة الإسرائيلية" أن تقول استيقظوا، نحن نفقد أهم أصول الضمان الاجتماعي بالنسبة لنا، ومن هناك لا عودة إلى الوراء.

اسرائيل اليوم- العقيد احتياط رونين ايتسيك