الجيش المُحترف خطر على أمن الكيان

لأكثر من عقد من الزمان، كان يُعتقد أن تغيير طريقة الخدمة في "الجيش الإسرائيلي"، بجيش محترف من المتطوعين بأجر بدلاً من الخدمة الإلزامية، ستكون خدمة صحية أكثر، وسيصبح الجيش أكثر مهارة، وستزداد قوة "إسرائيل"، وسيتم القضاء على عدم المساواة الاجتماعية في الخدمة، وبالنسبة لأي شخص يفهم حقًا تحديات الأمن وليس الدفاع فحسب من الواضح تمامًا أنه في المستقبل المنظور، سيتم رفض هذا النهج من أساسه.
ولكن إلى جانب هذا التصور الإشكالي، والذي من الواضح أنه غير مناسب لتحديات “إسرائيل” الأمنية أو تحدياتها الاجتماعية، تكتسب هذه الفكرة دعمًا متزايدًا، وتظهر البيانات التي قدمها معهد الديمقراطية “الإسرائيلي” مؤخرًا أن أكثر من 50٪ من المواطنين اليهود في البلاد يدعمون الانتقال إلى جيش محترف.
بصفتي باحثًا في مجال العلاقات العسكرية- الاجتماعية، إلى جانب خبرتي الميدانية طوال الجيل الأخير كقائد قتالي، قد أعترض على بعض هذه النتائج، وعلى منهجية البحث أصلاً، ولكن على أي حال، يجب أن أفكر في هذا الرقم وأن أفهم ما يقوله.
في الواقع، هذا يعني أن جزءا لا بأس به من الجمهور يعتقد حقًا أن الجيش المحترف هو الأفضل "لإسرائيل".
حسنًا، جوابي على ذلك هو: أن ذلك الاعتقاد خاطئا، بل خطيرًا جدًا على كل من المجتمع والأمن القومي، وليس أقل – على الاقتصاد "الإسرائيلي".
لفهم الموقف، سأحاول أن أتطرق إلى الأساليب المختلفة التي تجعل الكثيرين يعتقدون أن خيار الجيش المحترف هو الأصح، ودحضها:
جودة القوى العاملة في جيش محترف منخفضة بشكل أساسي لأن أولئك الذين يخدمون في هذا الجيش يفضلونه كمكان عمل على أماكن أخرى وليس لديهم الكثير من الخيارات الأخرى. أي شخص يختار الخدمة في الجيش من أجل المال يفعل ذلك لأنه ليس لديه ما يقدمه لسوق العمل.
كما كتبت بالفعل، ستأتي العمالة الرخيصة من ناحية، ومن ناحية أخرى ستظهر الاجندات الخاصة، ومرة أخرى، بالنسبة لأولئك المهتمين حقًا – يرجى التحقق مما حدث للجيوش التي أصبحت محترفة، ويطلق عليها بعض الباحثين اسم "جيوش ما بعد الحداثة".
لمواجهة الأزمات الأمنية، وأن يكون احتياطيا في كلماته للقوى العاملة النظامية.
لا يمكن "لإسرائيل" أن تقوم على جيش محترف ذي أبعاد ثابتة – يجب أن يكون لديها احتياطيات من أجل التكيف مع التغييرات الأمنية التي تحدث لنا من وقت لآخر، وجيش الاحتياط شرط لأمن الدولة، ومن أين يأتي هؤلاء الاحتياط؟ لا توجد طريقة أخرى سوى جيش مجند يغذي وحدات الاحتياط.
النقاط الخمس التي ذكرتها هي الأكثر أهمية في النقاش – يمكنك أن ترى أنها في أفضل الأحوال موضع شك.
لكن بالنسبة لجميع مؤيدي الجيش المحترف لدي سؤال مختلف – وهو ما إذا كانت هناك منصة اجتماعية أخرى في بلدنا تنتج نقطة التقاء لمعظم شرائح السكان؟ هذا حقا يربط المحيط والمركز؟ بين ديني وعلماني؟ بين اليهود وغير اليهود؟ هل هناك منصة أخرى حيث يرتبط كل هذا التنوع في ظل التزام مشترك بضمان متبادل؟ إذاً لا يوجد، لم يعد لدينا إلا "الجيش الإسرائيلي"، هو الهيئة الوحيدة التي لا تزال مملوكة للدولة في "إسرائيل".
وهذا يعني بأن هناك مطلباً "للحكومة الإسرائيلية" لخلق فضاء للخدمة الإجبارية للدولة وبطرق مختلفة، وليس فقط في "الجيش"، ولكن أيضًا في الشرطة ورجال الإطفاء والطب ومجموعة متنوعة من المجالات الاجتماعية التي هي بحاجة ماسة للقوى البشرية.
لم تروج "الحكومات الإسرائيلية" لهذا حتى الآن، وتخلت ببساطة عن "الجيش الإسرائيلي" ليكون هو الوحيد الذي يفي بواجب الخدمة بموجب القانون.
يجب إخبار "الجمهور الإسرائيلي" بالحقيقة، الخدمة الإجبارية في "إسرائيل" ضرورية، ولا يوجد خيار آخر في الواقع. ومن المهم "للحكومة الإسرائيلية" أن تقول استيقظوا، نحن نفقد أهم أصول الضمان الاجتماعي بالنسبة لنا، ومن هناك لا عودة إلى الوراء.
اسرائيل اليوم- العقيد احتياط رونين ايتسيك