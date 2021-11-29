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الملخص الاسرائيلي الاسبوعي 27-11-2021
رمز الخبر:
۶۰۹۲۵
تأريخ النشر:
27 November 2021
أولاً: أحداث
اعلام عبري:
3 إصابات في عملية إطلاق نار
عند باب السلسلة بالبلدة القديمة بالقدس المحتلة، وإحدى الإصابات وصفت حالته بالميؤوس منها.
اعلام عبري: عملية طعن في يافا: نفذها
فتى من جنين يبلغ (18 عاماً
)، وقد نتج عن العملية إصابة جندي صهيوني.
قناة كان:
صدامات بين الشرطة والحريديم
في حي مئا شعاريم في القدس بعد حادثتي رشق حجارة من الحريديم ضد الشرطة والمستوطنين.
اعلام عبري: اندلاع حريق في أحد المصانع شمال نهاريا يخلف عددا من الجرحى،
وقد اقترب من خزانات الأمونيا
هناك.
القناة 12: صاروخ مضاد للطائرات أطلق من سوريا عبر سماء البلاد
وانفجر فوق شاطئ في حيفا
.
إعلام عبري:
حماس أطلقت 4 صواريخ تجريبية
من جنوب قطاع غزة نحو البحر في إطار تحسين دقة الصواريخ.
وزارة الصحة: تشخيص إصابة
بالمتحورة الأفريقية
الجديدة "بوتسوانا" واشتباه بحالتين أخريين.
القناة 12:
البحرية الإسرائيلية
تعتقل مجموعة من خمسة أشخاص
من الصيادين في بحر غزة
.
ثانيًا: مواقف وآراء
رئيس الوزراء: نحن في مرحلة حساسة في صراعنا مع إيران،
يحاصرون إسرائيل بالصواريخ
وهم يجلسون بأمان في طهران.
القناة 12: وزير الجيش غانتس: إيران حاولت نقل متفجرات لعناصر في الضفة الغربية
عبر طائرات بدون طيار
.
القناة 12:
حزب الله يسعى لتسليح الفلسطينيين
في إسرائيل، استعدادا لهبة شعبية محتملة في مناطق الـ 48.
قناة كان: الخطوة الأسترالية حول تصنيف حزب الله منظمة إرهابية،
كان قد طلبها رئيس الوزراء
في اجتماع قمة المناخ.
واي نت:
فضيحة أخلافية تعصف بالجيش
: ضابط برتبة كبيرة يستغل 30 مُجندة على مدار خمس سنوات.
مستشار الحكومة القضائي المدعي العام للمحكمة العليا: يتعين على نتنياهو
إعادة جميع الأموال التي حصل عليها
.
مفوض شكاوى الجنود سابقا:
كارثة في الحرب القادمة
بسبب التقليصات
في الجيش.
يديعوت: جاسوس إيران في بيت غانتس
باع إسرائيل بـ 7000
دولار فقط
معاريف: استطلاع: أغلبية الإسرائيليين يؤيدون تحويل الجيش
إلى جيش احترافي
: نحو 47% من الذين شملهم الاستطلاع في القطاع اليهودي يؤيدون الجيش الاحترافي مقابل 42 يعارضون الفكرة.
يديعوت أحرونوت: وزير المالية السابق يسرائيل كاتس:
مصير حكومة بينيت
سيتقرر في الأشهر الستة المقبلة.
إسرائيل اليوم: قائد المنطقة الجنوبية: لكي تخسر حماس في المواجهة القادمة،
علينا أن نتوقف عن الذُعر منها
.
يديعوت: رئيس الدولة أمام أعضاء البرلمان البريطاني:
القطاع مخطوف من حماس
التي تتلقى الأوامر من إيران.
ثالثًا: إجراءات
قناة كان: الشاباك يكشف
بنى تحتية واسعة لحماس في الضفة
كانت تخطط لتنفيذ هجمات قاسية في "إسرائيل".
يديعوت: ستُعقد
جلسة طارئة لـ كابينت كورونا
اليوم السبت بشأن الإغلاق الفوري لمطار بن غوريون، وفرض قيود في عيد الحانوكا والنظام التعليمي.
القناة 12: الكيان والمغرب يوقعان على
اتفاقية تعاون أمنية
تشمل صفقة أسلحة بمئات الملايين من الدولارات.
المتحدث باسم الجيش:
تعليق الطلعات التدريبية
إثر حادث وقع في أحد أسراب سلاح الجو، والتحقيق في الحادث.
يديعوت: بلدية القدس ترفع توصية الى لجنة التخطيط والبناء المحلية بإنشاء
9000 وحدة استيطانية
.
كلكلست: إسرائيل خفضت عدد الدول التي تصدّر إليها برامج السايبر (شركة NSO)
من 102 دولة إلى 37 دولة
.
القناة 13: الكيان سيمنع دخول المسافرين
من وإلى دولة جنوب أفريقيا
بسبب انتشار فايروس كورونا المتحور.
القناة 12: سيسافر بيني غانتس إلى واشنطن قريبًا
لمناقشة القضية الإيرانية
مع الولايات المتحدة الامريكية.
إعداد:تابناك
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