خارطة بريطانية للوضعية السياسية العراقية

توفر هذه المذكرات معلومات عن فئات عراقية وهم: الأقليات الدينية – البعث – العرب السنة. ومعلومات عن الوضع الأمني والإنساني وجهات الحماية (القوى الأمنية)، وذلك بهدف استخدامها من قبل صانعي القرار في وزارة الداخلية البريطانية الذين يتعاملون مع طلبات الهجرة ومطالبات الحماية وحقوق الإنسان.

اللافت أن هذه التقارير التي تتألف من مئات الصفحات، تعتمد في مصادرها على المقالات الصحفية، وعلى عبارات مثل "تشير تقارير"، "تنقل مصادر"، "الأدلة المتوفرة"، وهي مجهولة في أغلب المعلومات التي أوردتها، ونسبة قليلة من هذه المعلومات اعتمدت على احصائيات أو دراسات من منظمات دولية معترف فيها عالميًا.

وفي حين تذكر هذه التقارير أن ليس ثمة خطر حقيقي وداهم على الأقليات، والسنة، والبعثيين في العراق، إلا أنها تفرد صفحات كاملة للحديث عن اضطهادهم، وخاصة من قبل قوات الحشد الشعبي. أما التقرير الخاص بجهات الحماية فقد أظهر وضعًا أمنيًا غاية في الفساد والاضطهاد من قبل كافة القوات الأمنية للشعب. باعتبار هذه الجهات كافة، غير متعلمة ولا متدربة بشكل جيد وتتعاطى حسب الأهواء والمحسوبيات وتظهر كافة أنواع الفساد، وخاصة الحشد الشعبي الذي ظهر في هذه الوثائق تهديدًا حقيقيًا على الوجود المسيحي. كما تظهر هذه الوثائق أن المناطق الشيعية هي الأخطر حاليًا لحماية الأفراد، بينما يتمتع إقليم كوردستان بالوضع الأفضل إنسانيًا وأمنيًا ولناحية التعامل مع الأقليات.

صحيح أن هذه التقارير نشرت بهدف تحديد قوانين الهجرة ودراسة الحالات المتقدمة، إلا أنها تبدو تقارير تحذيرية من الوضع السياسي والأمني في العراق، وبحسب طبيعة الأنماط التي تتدخل من خلالها بريطانيا في الدول، يمكن القول إن هذه التقارير نشرت بهدف جعل التدخل البريطاني في العراق أكثر مقبولية من قبل الجهات الفاعلة سواء تلك البريطانية أو المجتمع الدولي، وطبيعة المعلومات الواردة وطريقة سردها تظهر تأجيجًا للخلافات بين العراقيين وتحديدًا مع الحشد الشعبي، فبريطانيا عندما تضع الحشد الشعبي كقوة ذات ولاء خارجي وغير منضبطة وفاسدة وتعمل على تهجير الأقليات وخاصة المسيحيين وارتكاب الأعمال التعسفية، وتضع القوات الأمنية العراقية الأساسية في مصاف الانتهاكات والمحسوبيات وعدم الخبرة، مع العلم أن جميع الأجهزة الأمنية في العالم لا تخلو من انتهاكات وفساد ومحسوبيات حتى في أكثر الدول تطورًا وديموقراطية (الولايات المتحدة الأمريكية نموذجًا)، فإن ديدنها يشي بأنها تسعى للتأسيس لملاحقة كل من له علاقة بهذه الجهات، وتجنيد هذ الفئات المضطهدة لصالحها، لتكريس واقع عراقي جديد بعدما تراجعت سيطرة المحور الغربي على العراق.

وبحسب نصوص الوثائق، ثمة معلومات تمت إزالتها لأنها مقيدة للاستخدام الداخلي في وزارة الداخلية.

وفيما يلي أبرز المعلومات البارزة وقد أهملنا المعلومات المتداولة والمعروفة:

أولًا: الأقليات الدينية

- ممارسة المذهب البهائي محظور في العراق بموجب القانون مع عقوبة تصل إلى السجن لمدة 10 سنوات. ذكر تقرير قسم العلاقات الخارجية والتجارة في المملكة المتحدةDFAT الصادر في أغسطس 2020 أن "هناك ما يقرب من 1000 بهائي موجودون في جميع أنحاء العراق، بما في ذلك كربلاء وبغداد والسليمانية". ذكر تقرير عبارة الطريق الدولية عام 2020 أن "القادة البهائيين يبلغون عن أقل من 2000 عضو، منتشرين في جميع أنحاء البلاد في مجموعات صغيرة، بما في ذلك حوالي 500 في إقليم كردستان العراق".

- داخل إقليم كردستان العراق، يمكن للجماعات الدينية الحصول على اعتراف بالتسجيل في وزارة الأوقاف والشؤون الدينية التابعة لحكومة إقليم كردستان بشرط أن تستوفي معايير معينة.

- الذين يمارسون ديانات أخرى لن يتمكنوا من الحصول على بطاقة هوية إلا إذا عرفوا بأنفسهم كمسلمين أو أيزيديين أو مسيحيين أو صابئة - مندائيين.

- الذين تحولوا إلى دين آخر من الإسلام غير قادرين على تغيير هويتهم الدينية في بطاقات هويتهم.

- لا يمكن تسجيل أي أطفال من زواج مختلط إلا كمسلمين. بدون بطاقة هوية، يواجه الشخص مجموعة واسعة من الصعوبات.

- بينما يحدث التمييز ضد الأقليات الدينية وسوء معاملتها داخل إقليم كوردستان-العراق، إلا أن هناك تقارير أقل بشكل عام عن بقية العراق.

- لا توفر معلومات البلد الأصلي معلومات واضحة ونهائية فيما يتعلق بحجم ومدى سوء المعاملة التي تواجهها الأقليات الدينية من سلطات الدولة في جميع أنحاء العراق وإقليم كوردستان العراق. لذلك، بناءً على المعلومات المتوفرة بشكل عام، لا يواجه أفراد الأقليات الدينية معاملة من الدولة تكون خطيرة بما يكفي بطبيعتها وتكرارها بحيث تصل إلى حد الاضطهاد أو الأذى الجسيم. ومع ذلك، يجب على صانعي القرار النظر في كل حالة بناءً على وقائعها الفردية، مع مراعاة ظروف الشخص بشكل كامل.

- إذا كان الشخص يخفي أو لا يمارس دينه لتجنب الاضطهاد، فيجب على صانعي القرار النظر في وضعه.

- لا تزال بعض الأقليات الدينية مستهدفة من قبل داعش.

- هناك اعترافًا اجتماعيًا متزايدًا بالإبادة الجماعية التي ارتكبها داعش ضد الإيزيديين لكن الوصمة الاجتماعية لا تزال مرتبطة بالأطفال المولودين لنساء إيزيديات اغتصبهن مقاتلو داعش.

- قد يتعرض أفراد الأقليات الدينية أيضًا للتهديد والمضايقة لرفضهم ارتداء الحجاب أو عدم الالتزام بالمعايير الإسلامية المتعلقة بالسلوك العام والقواعد الأخلاقية. يمكن أن تعاني الأقليات الدينية أيضًا من التمييز مثل المحسوبية السلبية والاستيلاء غير القانوني على الممتلكات والإساءة اللفظية والقوالب النمطية السلبية والتهديدات على وسائل التواصل الاجتماعي.

- قد يواجه الأشخاص الذين تحولوا من الإسلام إلى دين آخر (وخاصة النساء) مشاكل مع المجتمع المحلي وعائلاتهم، مثل التبرؤ منهم أو تلقي تهديدات بالقتل أو حتى القتل. تختلف العواقب المحتملة لتحويل الدين بين القبائل والأسر الفردية مع ردود أفعال أكثر قسوة في الريف والعراق، على عكس إقليم كردستان العراق الذي يميل إلى أن يكون أكثر تسامحًا مع المتحولين.

- هناك تقارير تفيد بأن الملحدين يُنظر إليهم أيضًا بازدراء. الأفراد الذين يعترفون علانية بأنهم ليسوا متدينين سيكونون عرضة للتهديد والاعتقال، لا سيما في وسط وجنوب العراق.

- من غير المحتمل أن يكون مستوى التمييز المجتمعي تجاه أفراد الأقليات الدينية خطيرًا بما يكفي بطبيعته وتكراره بحيث يصل إلى حد الاضطهاد أو الأذى الجسيم. ومع ذلك، يجب على صانعي القرار النظر في كل حالة بناءً على وقائعها الفردية، مع مراعاة ظروف الشخص بشكل كامل. يقع على عاتق الشخص مسؤولية إثبات أنه في خطر.

- عندما يكون لدى الشخص خوف مبرر من الاضطهاد من قبل الفاعلين "الهجينين" (وحدات الحشد الشعبي)، فمن غير المرجح أن يتمكنوا من الاستفادة من حماية السلطات.

- أفاد مقال نشرته France24 في مارس 2021 أنه لم يتبق سوى 4 يهود في العراق بعد وفاة سيت مارسيل في سبتمبر 2020 وظفار إلياهو في مارس 2021.

- ثمانية أديان مسجلة لدى حكومة إقليم كردستان الشرق الأوسط وشمال أفريقيا:

دين الاسلام

النصرانية

اليزيدية

اليهودية

الصابئة المندائية

الزرادشتية

الأرسانية (طائفة كردية)

بهائي

- "يحظر قانون إقليم كردستان العراق" الخطاب الإعلامي الديني أو السياسي بشكل فردي أو جماعي، بشكل مباشر أو غير مباشر، الذي يجلب الكراهية والعنف والإرهاب والإقصاء والتهميش على أساس الادعاءات القومية أو العرقية أو الدينية أو اللغوية. "

- أبلغت مجتمعات الأقليات عن حالات تحرش واعتداء جنسي من الجماعات التابعة للحكومة في بعض المناطق.

- كانت هناك تقارير عن حالات قتل وخطف للحصول على فدية استهدفت أفراد الأقليات الدينية، بما في ذلك المسيحيين والصابئة المندائيين، من قبل الجماعات التابعة للحكومة والجماعات الإجرامية والجماعات المسلحة لدوافع طائفية أو إجرامية.

- الأشخاص الذين يُعتبرون مخالفين للتفسيرات الصارمة للقواعد الإسلامية من حيث الملبس والسلوك الاجتماعي والمهن، بما في ذلك الملحدون والأفراد ذوو العقلية العلمانية والنساء وأفراد الأقليات الدينية، يُقال إنهم يواجهون الاختطاف والمضايقة والاعتداء الجسدي من قبل مختلف الجماعات المسلحة المتطرفة والحراس".

- في عام 2020، ظلت ظروف الحرية الدينية في العراق سيئة على الرغم من اتفاقية سنجار الأمنية المهمة ظاهريًا التي وقعتها حكومة إقليم كردستان والحكومة الفيدرالية العراقية في أكتوبر لتوفير الحماية للأقليات الدينية.

- واصلت الميليشيات المدعومة من إيران التابعة لقوات الحشد الشعبي، والمعروفة أيضًا باسم وحدات الحشد الشعبي، مضايقاتها المستمرة للأقليات الدينية والعرقية، لا سيما في شمال العراق، مما يجعل تحسين ظروف الحرية الدينية أكثر صعوبة. في عام 2020، عملت قوات الحشد الشعبي دون عقاب في سهل نينوى وسنجار، وارتكبت انتهاكات شنيعة ضد هذه المجتمعات التي عانت طويلاً.

- تأكيد ممثلي الأقليات الدينية على أنه بينما لم تتدخل الحكومة المركزية بشكل عام في الاحتفالات الدينية بل وفرت الأمن للمواقع الدينية، بما في ذلك الكنائس والمساجد والأضرحة ومواقع وطرق الحج الدينية، استمرت السلطات المحلية في بعض المناطق في القيام بذلك. المضايقة اللفظية وفرض قيود على أنشطتهم.

- استمر المسلمون غير الشيعة والنساء غير المسلمات في الشعور بالضغط المجتمعي لارتداء الحجاب والملابس السوداء بالكامل خلال شهر محرم، وخاصة خلال عاشوراء، لتجنب المضايقات. وفقًا لممثلي المنظمات غير الحكومية المسيحية، استمر بعض المسلمين في تهديد النساء والفتيات، بغض النظر عن انتمائهن الديني، لرفضهن ارتداء الحجاب، أو ارتداء ملابس على الطراز الغربي، أو عدم الالتزام بالتفسيرات الصارمة للأعراف الإسلامية التي تحكم السلوك العام. خارج إقليم كردستان العراق، قالت العديد من النساء، بما في ذلك مسيحيات وصابئة المندائيين، إنهن اخترن ارتداء الحجاب بعد تعرضهن للتحرش المستمر.

- بحسب الأب بهنام بنوكا، من الكنيسة السريانية الكاثوليكية في ناحية برطلة، في 14 شباط [2020]، سُمع دوي إطلاق نار بالقرب من موقع بناء مكتب عصائب أهل الحق، وبعد ذلك أغلقت عصائب أهل الحق الطريق في المنطقة التي يسكنها مسيحيون في الغالب، وبدأ التحقيق مع العائلات المسيحية في المنطقة. وفقًا لبعض العائلات، كان أفراد عصائب أهل الحق وراء إطلاق النار وسعوا لتخويف المسيحيين وإقناعهم بمغادرة المنطقة.

- أفادت مصادر مسيحية أن قوى الأمن الداخلي استولت على منازل مسيحيين في منطقة تلكيف بمحافظة نينوى، وأعادت استخدامها كثكنات عسكرية. كما أفادت المصادر أن قوى الأمن الداخلي استمرت في استخدام مركز الشباب كسجن لأسرى داعش في تلكيف، مما أدى إلى ترهيب المسيحيين في المنطقة.

ثانيًا: العرب السنة

- تشير التقارير أيضًا إلى أن بعض السنة قد تعرضوا للتمييز فيما يتعلق بالتوظيف في القطاع العام نتيجة اجتثاث البعث.

- ما لم تكن الأنشطة الخاصة لشخص ما قد لفتت الانتباه السلبي للحكومة إليهم أو اعتبروا أنهم دعموا أو كان لديهم الانتماء إلى داعش، فإن معاملة الدولة للسنة بشكل عام ليست خطيرة بما فيه الكفاية بطبيعتها والتكرار بأنها ستصل إلى الحد الأقصى لتشكل اضطهادًا أو معاملة لا إنسانية أو مهينة.

- بقدر ما كان يعتقد في الماضي أن الذكور السنة سيقع تلقائيًا تحت الاشتباه في تعاطف داعش، على الرغم من أن أولئك الذين يُشتبه في دعمهم لداعش سيكونون في خطر متزايد لن يتم تلقائيًا الاشتباه في أن الذكور السنة متعاطفون مع داعش. يجب النظر في كل قضية على أساس الوقائع والمزايا الفردية. إذا تم استبعاد الشخص من اتفاقية اللاجئين، فسيتم استبعاده أيضًا من منحة الحماية الإنسانية.

- وردت تقارير عن تورط وحدات / قوات الحشد الشعبي في عمليات الخطف والابتزاز والقتل والتعذيب وتدمير الممتلكات. هناك أيضًا تقارير عن استمرار الاعتقالات التعسفية والاختفاء القسري، واستند العديد منها إلى مزاعم الانتماء إلى داعش من المجتمعات المحلية، لا سيما من المناطق التي كانت تحت سيطرة داعش سابقًا. كما توجد تقارير تفيد بأن بعض السنة النازحين داخليا ممنوعون من العودة إلى مناطقهم الأصلية من قبل الميليشيات الشيعية.

- السنة، ولا سيما النازحين داخليًا، معرضون أيضًا لسوء المعاملة والاشتباه في انتمائهم إلى داعش، لا سيما عند نقاط التفتيش الأمنية التي تديرها الميليشيات الشيعية.

- بشكل عام لا يواجه السنة معاملة خطيرة بما يكفي بطبيعتها وتكرارها للوصول إلى عتبة عالية تشكل اضطهادًا أو معاملة لا إنسانية أو مهينة. ومع ذلك، قد يكون السني قادرًا على إثبات وجود خطر حقيقي من الاضطهاد أو الأذى الجسيم من قوات الحشد الشعبي / الحشد الشعبي اعتمادًا على ملفه الشخصي، بما في ذلك العمر والجنس، والصلات الأسرية، والمهنة، والخبرات السابقة والأصل. يجب على صانعي القرار النظر فيما إذا كانت هناك عوامل معينة خاصة بالشخص من شأنها أن تعرضهم لخطر حقيقي. يقع العبء على عاتق الشخص لإثبات ذلك.

- بغداد هي “واحدة من المناطق القليلة" التي يسكنها خليط من السنة والشيعة المسلمين، بجانب عدد من الطوائف المسيحية الأصغر ... توضح المنظمة الدولية للهجرة أن العديد من العائلات غادرت بغداد بسبب العنف الطائفي السابق الذي بلغ ذروته في 2006-2008. أعيد توطين العائلات على أسس طائفية في الأحياء السنية والشيعية، والتي لا تزال تقسم المدينة، لا سيما بعد أن أغلبية سنية أقيمت حولها أحياء الأعظمية سور "لعزلها" عن المناطق الشيعية. ومع ذلك، في بعض الأحياء، تتعايش العائلات الشيعية والسنية بسلام، "وهناك حالات لعائلات سنية معزولة في الأحياء الشيعية مثل مدينة الصدر حيث تمكنوا من كسب حماية الجيران والميليشيات.

- عبور نقاط التفتيش هو حقيقة يومية من حقائق الحياة في العراق. يتطلب المرور عبر نقاط التفتيش إعطاء هوية المرء من خلال تقديم أوراق الهوية. غالبًا ما تدير نقاط التفتيش جهات مسلحة مختلفة متحالفة مع الحكومة بقواعد غير واضحة وتخضع لـ "أهواء" أولئك الذين يديرون الحاجز. وبحسب ما ورد تدير قوات الأمن عند نقاط التفتيش أسماء الأشخاص من خلال قواعد بيانات أسماء الأشخاص المطلوبين المشتبه في انتمائهم إلى داعش، ووفقًا لـ هيومن رايتس ووتش يمكن احتجازهم وإخفائهم أو المخاطرة بالاحتجاز.

- تعمل قوات الحشد الشعبي، وهي منظمة عسكرية جامعة برعاية الدولة وتتألف من حوالي 60 مجموعة ميليشيا، في جميع أنحاء البلاد. كانت معظم وحدات الحشد الشعبي من العرب الشيعة، مما يعكس التركيبة السكانية للبلد، في حين أن العرب السنة واليزيديين والمسيحيين وغيرهم من وحدات الحشد الشعبي تعمل بشكل عام داخل مناطقهم الأصلية أو بالقرب منها. جميع وحدات الحشد الشعبي مسؤولة رسميًا أمام مستشار الأمن القومي وتخضع لسلطة رئيس الوزراء، لكن عدة وحدات من الناحية العملية كانت أيضًا مستجيبة لإيران وفيلق الحرس الثوري الإسلامي الإيراني.

ثالثًا: البعث

- حزب البعث محظور بموجب دستور 2005. بعد سقوط نظام صدام حسين، خضع العراق لبرنامج "اجتثاث البعث" الذي تضمن تفكيك الحزب والمنظمات المرتبطة به. كبار أعضاء الحزب وأعضاء الحزب الذين شغلوا مناصب عليا في الخدمة المدنية (مدير عام وما فوق) وأعضاء بعض المنظمات المرتبطة بشكل خاص بالنظام البعثي (مثل الجيش أو الشرطة، وأجهزة المخابرات، إلخ)، فقدوا وظائفهم. في السنوات الأخيرة.

- بشكل عام، لن يكون الشخص عرضة لضرر جسيم أو اضطهاد من قبل الدولة بسبب مشاركته السابقة مع حزب البعث. ومع ذلك، يجب تقييم كل حالة على أساس مزاياها، حيث قد تكون هناك ظروف فردية يتعرض فيها الشخص للخطر. تشمل العوامل التي يجب مراعاتها ما يلي:

الرتبة و / أو المنصب السابق لشخص ما داخل حزب البعث.

ما إذا كان الشخص قد شارك في أي أنشطة معينة مثل الخدمة في المخابرات أو أجهزة الشرطة، أو إذا كانت مرتبطة بانتهاكات أوسع للنظام البعثي.

كيف أدت هذه الأنشطة أو ملفها الشخصي إلى لفت الانتباه السلبي لمن يخشونهم.

- ينص مشروع قانون جديد تم إقراره في أغسطس 2016 على أن الانضمام إلى حزب البعث أو الترويج لأفكاره وآرائه بأي وسيلة قد يؤدي إلى عقوبة السجن لمدة تصل إلى 10 سنوات. وبناءً على ذلك، قد يتعرض الشخص لخطر الملاحقة والسجن اعتمادًا على دعمه العلني لحزب البعث وأيديولوجياته.

- بشكل عام، لا يتعرض أعضاء حزب البعث السابقون لخطر الأذى من قبل الفاعلين المجتمعيين. على الرغم من أن الميليشيات الشيعية استهدفت في بعض الأحيان البعض المزعوم أو البعثيون السابقون الفعليون، مثل هذا الاستهداف ليس منهجيًا ويعتمد غالبًا على الملف الشخصي السابق للشخص وأنشطته داخل حزب البعث

- قد تكون الاتهامات بالانتماء إلى حزب البعث مرتبطة بالاستهداف الطائفي الأوسع للسنة، لا سيما في أعقاب تمرد داعش.

- عندما يكون لدى الشخص خوف مبرر من الاضطهاد من قبل الدولة، فمن غير المرجح أن يتمكن من الاستفادة من حماية السلطات.

- عندما يكون لدى الشخص خوف مبرر من الاضطهاد من قبل الجهات الحكومية، فمن غير المرجح أن ينتقلوا هربًا من هذا الخطر.

- عندما يكون لدى الشخص خوف مبرر من الاضطهاد من قبل جهات فاعلة غير حكومية، يجب على صانعي القرار تحديد ما إذا كان بإمكان الشخص الانتقال داخليًا إلى مكان لا يواجه فيه خطرًا حقيقيًا بالاضطهاد أو الأذى الجسيم وحيث يمكنهم ذلك من المتوقع بشكل معقول البقاء. يجب النظر في كل حالة على أساس مزاياها الفردية مع الأخذ في الاعتبار من هو المضطهد وقدرته ودوافعه في ملاحقة الشخص.

- لاحظت عدة مصادر وجود صلات بين البعثيين والقاعدة في العراق (AQI)، سلف داعش (الدولة الإسلامية في العراق والشام (داعش) أو الدولة الإسلامية في العراق وسوريا / الشام (داعش). أشار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة إلى أن تنظيم القاعدة في العراق أطلق حملة تسمى "حصاد الجنود" في يوليو 2013 بهدف تجنيد بعثيين سابقين وعناصر من قوات الأمن العراقية.

- في مقال نشرته صحيفة الإندبندنت في أبريل 2015 بعنوان "كيف يسيطر ضباط وجواسيس صدام حسين العسكريون السابقون على داعش" جاء فيه: “حتى مع تدفق آلاف المقاتلين الأجانب، فإن جميع قادة الدولة الإسلامية تقريبًا هم ضباط عراقيون سابقون، بمن فيهم أعضاء لجانها العسكرية والأمنية الغامضة، وأغلبية أمرائها وأمرائها، بحسب عراقيين وسوريين. والمحللين الذين يدرسون المجموعة. لقد جلبوا للتنظيم الخبرة العسكرية وبعض أجندات البعثيين السابقين، بالإضافة إلى شبكات التهريب التي تم تطويرها لتجنب العقوبات في التسعينيات والتي تسهل الآن تجارة النفط غير المشروعة لتنظيم الدولة الإسلامية".

- جند تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام ضباطًا من الجيش والشرطة البعثيين السابقين في عهد صدام والذين كانوا عاملاً قوياً في صعود داعش وكان لهم دور أساسي في بقاء الخلافة التي نصبت نفسها. من ناحية أخرى، كان لدى البعثيين السابقين أهدافهم السياسية الخاصة وكانوا يهدفون إلى إنشاء دولة قبلية يهيمن عليها السنة من دمشق إلى الفلوجة إلى الموصل، وبالتالي تقويض خلافة داعش سراً. ولكن لم يكن البعثيون السابقون قادرين على منافسة داعش. اذ تم اعتقال وقتل العديد من البعثيين السابقين من قبل داعش بسبب التنافس.

- تم تصنيف جيش رجال الطريق النقشبندي كمنظمة إرهابية أجنبية في سبتمبر بقيادة 2015 عزت إبراهيم الدوري، النائب السابق لرئيس المجلس الثوري لصدام حسين، تتكون المجموعة من مسؤولين سابقين في حزب البعث وعسكريين وقوميين سنة. تهدف إلى الإطاحة بالحكومة العراقية، وتنصيب نظام بعثي جديد، وإنهاء النفوذ الخارجي في بغداد.. أعلنت الجماعة لأول مرة عن عمليات تمرد ضد القوات الدولية في العراق في ديسمبر 2006 ردًا على إعدام صدام حسين. في عام 2014، انضمت عناصر من جيش النقشبندية إلى القوات العسكرية مع داعش في معارضة الحكومة العراقية. لعبت الجماعة دورًا رئيسيًا في الاستيلاء على الموصل من قوات الأمن العراقية في عام 2014. واصلت عناصر جيش النقشبندية التعاون مع داعش في عام 2016، لكنها لم تعلن علنًا عن أي هجمات محددة في 2016 أو 2017. في عام 2013، قُدر أن المجموعة تضم حوالي 5000 مقاتل؛ يكاد يكون من المؤكد أن العضوية أقل بكثير اليوم 4.3 المجلس العسكري العام لثوار العراق.

- لاحظ المركز الدولي للعدالة الانتقالية أن الضغط السياسي من السنة والحكومة الأمريكية غيرت عملية "اجتثاث البعث": "مع تصاعد العنف وانتخابات التجديد النصفي التي تلوح في الأفق، قرر المسؤولون الأمريكيون أن إصلاح اجتثاث البعث ضروري لتقليل التوترات الطائفية. لقد ضغطوا على الفور على حكومة المالكي للالتزام بالقيام بذلك.

- هناك إجماع واسع في العراق على أن العقوبات ضد حزب البعث يجب ألا تنطبق على البعثيين كأفراد. ويستند هذا الإجماع على الاعتراف بأن هيمنة حزب البعث في جميع جوانب الحكومة أجبرت ملايين العراقيين على الانضمام للحزب. ومع ذلك، أفادت مصادر محلية أن الارتباط المزعوم بحزب البعث يُستخدم كطرف التهديد ضد السنة، ولا سيما في المناطق ذات الأغلبية الشيعية مثل جنوب العراق. قد يهدد الزملاء الذين يتنافسون على التقدم في الوظائف الحكومية موظفي الخدمة المدنية السنة باتهامات بأنهم بعثيون.

رابعًا: الوضع الأمني والإنساني

- كانت تقييمات وزارة الداخلية السابقة للوضع الأمني ​​في العراق قد ميزت بين المناطق "المتنازع عليها" و"غير المتنازع عليها" في البلاد:

المناطق "المتنازع عليها" هي الأنبار وديالى وكركوك (الملقب بتامين) ونينوى وصلاح الدين.

المناطق "غير المتنازع عليها" هي محافظة بغداد و "الجنوب" (بابل والبصرة وكربلاء وميسان والمثنى والنجف والقادسية وذي قار وواسط) وإقليم كردستان العراق (دهوك وأربيل). وحلبجة والسليمانية).

- تغير الوضع الأمني ​​منذ أن استخدمت هذه التعريفات لأول مرة ولم تعد تعكس الوضع الأمني ​​على الأرض. وتشير المصادر أحيانًا إلى المناطق "المتنازع عليها" باعتبارها المناطق التي تكون فيها السيادة أو السيطرة متنازع عليها بين حكومة العراق وحكومة إقليم كردستان. لذلك، ولتجنب أي لبس، لم يعد يتم استخدام التعريفين "المتنازع عليه" و "غير المطعون فيه" في سياق الوضع الأمني في العراق. ويشار إلى هذه المناطق بدلاً من ذلك باسم "المناطق المتنازع عليها رسميًا".

- كانت الجماعات المختلفة المنخرطة في الصراع في العراق مسؤولة عن انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان. إذا تم قبول أن الشخص قد شارك في مثل هذه المجموعة، فيجب على صانعي القرار النظر فيما إذا كان واحد (أو أكثر) من بنود الاستثناء تنطبق. إذا تم استبعاد الشخص من اتفاقية اللاجئين، فسيتم استبعاده أيضًا من منحة الحماية الإنسانية. يجب النظر في كل قضية على أساس الوقائع والمزايا الفردية.

- رأت المحكمة العليا أن "الحاجة، عند التعامل مع المطالبات المتعلقة باللجوء تستند كليًا أو جوهريًا إلى المخاطر الناشئة عن حالات النزاع المسلح والعنف العشوائي، لتقييم ما إذا كانت المادة 15 (ج) من توجيه التأهيل مفعلة، لا ينبغي أن تؤدي إلى صانعي القرار القضائي أو صانعي القرار الآخرين مباشرة إلى المادة 15 (ج). يجب أن يكون المسار الطبيعي هو التعامل مع مسألة أهلية اللاجئ، وأهلية الحماية الفرعية (الإنسانية) والمادة 3 من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان بهذا الترتيب. "(الفقرة 249 أ (2) والحاشية أ (2)). لذلك، يجب على صانعي القرار أولاً التفكير فيما إذا كان الشخص يواجه اضطهادًا أو ضررًا جسيمًا لسبب من أسباب اتفاقية اللاجئين. ومع ذلك، فإن حالة عدم الاستقرار المدني و / أو حيث انهار القانون والنظام لا تثير في حد ذاتها خوفًا مبررًا من الاضطهاد لأسباب تتعلق بالاتفاقية.

- قد يدعي شخص ما أن حالة وثائقه تعني أنه لا يمكنه الوصول إلى الدعم.

- من بين أولئك الذين هم في حاجة إنسانية، هناك بعض الفئات المعرضة للخطر بشكل خاص، بما في ذلك الأطفال والنساء وكبار السن. الأشخاص الذين يُنظر إليهم على أنهم منتمون إلى جماعات متطرفة غير قادرين على العودة إلى مناطقهم الأصلية ويواجهون وصمة العار والتمييز هم أيضًا ضعفاء بشكل خاص.

- وفقًا للمنظمة الدولية للهجرة، اعتبارًا من نوفمبر 2019، عاد ما يقرب من 4.5 مليون شخص إلى مناطقهم الأصلية، خاصة إلى نينوى والأنبار وصلاح الدين. اتجاه تصاعدي مستمر يفسره التحسن في الوضع الأمني. لقد عاد الغالبية العظمى من العائدين إلى ديارهم القديمة.

- تستضيف نينوى ودهوك نازحين أكثر من أي محافظة فردية أخرى. يأتي معظم النازحين من نينوى وصلاح الدين والأنبار (انظر أصل وأماكن النازحين). تختلف تجارب النازحين باختلاف الموقع، أنواع المأوى والاحتياجات ذات الأولوية، وكذلك ظروفهم الفردية. يعيش 67٪ من النازحين داخليًا في مساكن خاصة، و25٪ في المخيمات و8٪ في "الملاجئ الحرجة" (المستوطنات غير الرسمية والمباني الدينية والمدارس والمباني غير المكتملة أو المهجورة).

- قد يواجه العائدون مخاطر المتفجرات وأماكن إقامة دون المستوى وتدهور الخدمات العامة. قدر البنك الدولي في عام 2018 أن الأمر سيستغرق عقدًا على الأقل لإعادة بناء أجزاء من العراق. ومع ذلك، تجري الآن بعض عمليات إعادة بناء المناطق المتضررة.

- تم استهداف 1.75 مليون شخص في 1332 موقعًا مختلفًا. أفاد مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية أيضًا أن عدد الأشخاص الذين يحتاجون إلى المساعدة الإنسانية في العراق انخفض بنسبة 40٪ في عام 2020 مقارنة بعام 2019 حيث يحتاج 4.1 مليون شخص إلى المساعدة.

- "من غير المحتمل أن تؤدي الظروف المعيشية في العراق ككل، بما في ذلك المناطق المتنازع عليها سابقًا، إلى انتهاك المادة 3 من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان أو (لذلك) تستلزم حماية فرعية بموجب المادة 15(ب) QD. وحيثما تم التأكيد على أن العودة إلى جزء معين من العراق ستؤدي إلى مثل هذا الانتهاك، يجدر التذكير بأن الحد الأدنى من الخطورة المطلوب نسبي، وفقاً للظروف الشخصية للفرد المعني. تتطلب أي ظروف من هذا القبيل تقييمًا فرديًا في سياق ظروف المنطقة المعنية".

- في حين أن الوضع الإنساني يختلف في جميع أنحاء البلاد ويظل حادًا في بعض الأماكن، كان الاتجاه العام هو التحسن التدريجي منذ 2014/2015. بشكل عام، الوضع الإنساني ليس شديد الخطورة بحيث من المحتمل أن يواجه الشخص انتهاكًا للمادة 15 (ب) من توجيه التأهيل / المادتان 2 و3 من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان، التي تتطلب منحة الحماية الإنسانية (HP). ومع ذلك، يجب على صانعي القرار النظر في كل حالة من حيث مزاياها. قد تكون هناك حالات حيث تعني مجموعة من الظروف أن الشخص سيواجه خرقًا للمادتين 15 (ب) من توجيه التأهيل / المادتان 2 و3 من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان عند العودة. عند تقييم ما إذا كانت حالة فردية تصل إلى هذا الحد، يجب على صانعي القرار مراعاة ما يلي:

المكان الذي ينتمي إليه الشخص (حيث تكون الظروف الإنسانية أكثر خطورة في بعض المناطق من غيرها، وقد يؤثر ذلك أيضًا على ما إذا كان الشخص يصبح نازحًا عند العودة، إذا لم يكن بالفعل قبل مغادرة البلاد)

الملف الشخصي والظروف الفردية للفرد، بما في ذلك، على سبيل المثال لا الحصر، العمر والجنس والحالة الصحية والعرق ووسائل إعالة نفسه.

التعرض للتمييز بسبب الانتماء المتصور أو الفعلي للجماعات المتطرفة.

ما إذا كان الشخص لديه القدرة على الانتقال إلى منطقة أخرى والوصول إلى شبكة دعم.

- قررت المحكمة العليا في SMO أن عودة الفرد إلى إحدى المناطق المتنازع عليها سابقًا (محافظات الأنبار وديالى وكركوك ونينوى وصلاح الدين) ستتعارض مع المادة 15 (ج). يتطلب تقييمًا حساسًا للحقائق، "مقياس متدرج". يجب أن يأخذ هذا التقييم، جنبًا إلى جنب مع إشارة خاصة إلى مدى نشاط داعش المستمر وسلوك الجهات الأمنية المسيطرة على تلك المنطقة، في الاعتبار العوامل والخصائص التالية:

معارضة أو انتقاد حكومة العراق أو حكومة إقليم كردستان أو الجهات الأمنية المحلية.

الانتماء إلى جماعة قومية أو عرقية أو دينية تكون إما في الأقلية في المنطقة المعنية أو لا تخضع لسيطرة فعلية على تلك المنطقة؛

أفراد من مجتمع الميم، أولئك الذين لا يلتزمون بالعادات الإسلامية والأثرياء أو المتغربين؛

العاملون في المجال الإنساني أو الطبي وأولئك المرتبطين بالمنظمات الغربية أو قوات الأمن.

النساء والأطفال الذين ليس لديهم دعم عائلي حقيقي.

الأفراد ذوي الإعاقة.

ومع ذلك، يجب أن يأخذ صانعو القرار نظرة شاملة لجميع الظروف المتعلقة بادعاء الشخص وألا ينظروا إلى العوامل المذكورة أعلاه بمعزل عن غيرها. انظر أيضًا ملاحظات معلومات وسياسات الدولة العراقية الأخرى التي تغطي بعض الأسباب المحتملة لاتفاقية اللاجئين المذكورة أعلاه. يجب على صانعي القرار أن يضعوا في اعتبارهم أنه في بعض الحالات، قد يكون منح وضع اللاجئ أكثر ملاءمة من منح الحماية الإنسانية.

- "يجب تقييم ما إذا كان الفرد قادرًا على الحصول على عمل على أساس كل حالة على حدة مع مراعاة الأمور التالية:

* الجنس. من غير المرجح أن تتمكن المرأة الوحيدة من الحصول على عمل شرعي.

* معدل البطالة بين النازحين العراقيين الذين يعيشون في إقليم كردستان العراق هو 70٪

*شخص لا يمكنه العمل بدون بطاقة الهوية الوطنية العراقية

* لا تزال المحسوبية والمحسوبية عاملين مهمين في تأمين العمل. سيكون للعائد الذي لديه صلات عائلية بالمنطقة ميزة كبيرة في أنه عادة ما يكون قادرًا على استدعاء هؤلاء الأشخاص لتقديم مقدمات إلى أرباب العمل المحتملين والتأكيد عليه.

* المهارات والتعليم والخبرة. يتعرض العمال غير المهرة لأكبر قدر من الحرمان، حيث أدى تراجع صناعة البناء إلى تقليل عدد الوظائف المتاحة.

خامسًا: جهات الحماية

- يتألف جهاز أمن الدولة العراقية من قوات الأمن العراقية، وجهاز الأمن الوطني، والشرطة الاتحادية والمحلية، وقوات الحشد الشعبي (أو وحدات الحشد الشعبي). تتكون الأجهزة الأمنية في إقليم كردستان العراق (KRI) من وكالة استخبارات الأسايش، والبشمركة والشرطة البلدية (انظر جهاز أمن الدولة العراقية وأجهزة أمن إقليم كردستان العراق).

- داخل العراق، تعتبر الشرطة الفيدرالية هي الأفضل تجهيزًا وتدريبًا من بين قوات الشرطة، وقد تطوّرت لتصبح منظمة شبه عسكرية لمكافحة الإرهاب. الشرطة المحلية هي عنصر الشرطة المدنية ويتم تجنيدهم من الحي الذي يقومون بدورياته. ومع ذلك، قد يعني هذا أنهم مدينون بالفضل لقادة الحشد الشعبي المحليين. فهم يعانون من نقص الموارد والأجور، ونتيجة لذلك، كثيرا ما يكملون دخلهم من خلال الممارسات الفاسدة. تعني أوجه القصور في التدريب والموارد أنه في كثير من الحالات، لا تستطيع الشرطة المحلية القيام بوظائف الشرطة العادية خارج نقاط تفتيش الموظفين وتوجيه حركة المرور. تختلف فعالية عمل الشرطة في الرد على الجريمة من مكان إلى آخر حيث تشير المصادر إلى أنه في بعض المناطق قد يتم أداء عمل الشرطة بشكل جيد، بينما في مناطق أخرى، لا تكون الشرطة فعالة في الاستجابة للجريمة.

- في حين أن قوات الحشد الشعبي هي رسميًا جزء من جهاز الدولة وتتلقى رواتب من الحكومة، فإن عددًا من قوات الحشد الشعبي متحالفة بشكل وثيق مع الحكومة الإيرانية. يشار إليهم أحيانًا باسم "الجهات الفاعلة المختلطة"، وفي بعض الأحيان يعملون مع الدولة وفي أحيان أخرى يتنافسون معها، ويتبعون أجنداتهم الخاصة.

- تشير التقارير إلى أن الأجهزة الأمنية، بما في ذلك قوات الأمن العراقية والشرطة الاتحادية والمحلية وجهاز الأمن الوطني والآسايش والبشمركة والشرطة البلدية وقوات الحشد الشعبي، ترتكب انتهاكات مع الإفلات من العقاب، ولا سيما الاعتقال والاحتجاز التعسفي، وعلى الرغم من حظرها بموجب الدستور والتعذيب وسوء المعاملة والاختطاف والاختفاء القسري والقتل خارج نطاق القضاء. أولئك الذين لديهم ارتباطات فعلية أو متصورة بداعش والعرب السنة والنشطاء البارزين أو المتظاهرين معرضون بشكل خاص للانتهاكات من قبل أجهزة إنفاذ القانون.

- هناك تقارير تفيد بأن قوات الأمن في كل من العراق وإقليم كوردستان تتجاهل بشكل متكرر الدستور والقانون اللذين يحظران الاعتقال والاحتجاز التعسفيين. غالبًا ما يُقبض على الأفراد دون أوامر توقيف ويُحتجزون لفترات طويلة دون إخبارهم بالسبب والتهم الموجهة إليهم. كانت معظم التقارير عن الاعتقال والاحتجاز التعسفيين ضد أعضاء مشتبه بهم أو مؤيدين لداعش وشركائهم أو أفراد عائلاتهم، ومعظمهم من العرب السنة. كما وردت تقارير عن تعرض الأقليات الدينية والمتظاهرين والنشطاء البارزين، بمن فيهم المدونون والمحامون، للاعتقال والاحتجاز التعسفيين.

- هناك تقارير متكررة عن حالات الاختفاء القسري في كثير من الأحيان في سياق عمليات مكافحة الإرهاب وبعد الاحتجاجات والمظاهرات. وتشير المصادر إلى أنه في أعقاب احتجاجات واسعة النطاق بين أكتوبر / تشرين الأول 2019 وشهر مارس 2020، كان هناك 154 ادعاءً بشأن اختفاء المتظاهرين ونشطاء حقوق الإنسان الذين يُفترض أنهم تعرضوا للاختطاف والاحتجاز. من بين 154 ادعاء بالاختطاف، لا يزال 20 شخصًا في عداد المفقودين.

- تشير الأدلة المتوفرة إلى أن عمليات القتل خارج نطاق القضاء تحدث بشكل متكرر في العراق وإقليم كوردستان العراق ويتم ارتكابها من قبل مجموعة من الجهات الحكومية بما في ذلك القوات الأمنية العراقية وقوات كردستان العراق ووحدات الحشد الشعبي. وفقًا لجماعات حقوق الإنسان، بين 1 أكتوبر / تشرين الأول 2019 و30 أبريل / نيسان 2020 في أعقاب المظاهرات واسعة النطاق المناهضة للحكومة، كانت هناك تقارير موثوقة عن مقتل 487 متظاهراً و7715 حادثة إصابة متظاهرين.

- يُقال إن الفساد يمثل مشكلة مستمرة في جميع القطاعات في العراق ويوصف بأنه مستوطن ومنهجي ويشكل تهديدًا كبيرًا لاستقرار البلاد. وردت تقارير عديدة عن فساد في قوات الشرطة على مستويات عديدة. تذكر المصادر أن المسؤولين يطلبون رشاوى لتقليل التهم أو إسقاطها أو تقصير الأحكام أو إطلاق سراح السجناء مبكرًا.

- ينص القانون على استقلال القضاء، لكن يقال إنه يتأثر بالضغوط السياسية والقوى القبلية والمصالح الدينية، بينما ينتشر الفساد. وذكرت المصادر أن القضاة والمحامين وأفراد عائلاتهم كثيرا ما يتعرضون للتهديد بالقتل والاعتداء والقتل على أيدي عناصر طائفية وعشائرية ومتطرفة وجنائية. كانت هناك تقارير تفيد بأنه عقب التحقيقات في الفساد، أصدر سياسيون ووزراء يخضعون للتحقيق تعليمات للحلفاء خارج العراق لإطلاق حملات على مواقع التواصل الاجتماعي لاتهام المحاكم العراقية بملاحقتهم لأسباب سياسية.

- أنظمة العدالة في كل من العراق وإقليم كوردستان العراق يعيقانها التسييس والفساد. تشير المصادر إلى أن هناك نقصًا في الموارد والتدريب داخل نظام العدالة، وضعف قدرة الطب الشرعي، ونقص في الأدلة الموثوقة أو المحايدة، والاعتماد المفرط على الاعترافات التي يتم الحصول عليها غالبًا خلال فترات طويلة من الاحتجاز والتعذيب.

- تشير مصادر إقليم كردستان العراق إلى أن الأجهزة الأمنية لديها القدرة على توفير الأمن الفعال مع وصف أجهزة إنفاذ القانون بأنها أكثر فعالية من المناطق الجنوبية / الوسطى من العراق.