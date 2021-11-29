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انتشار كبير لفيروس كورونا في البلاد ولا إجراءات حكومية

أوصى وزير الصحة اللبناني فراس الأبيض بتمديدِ عطلةِ الميلاد من دونِ تعطيلِ البلدِ بشكلٍ كامل، في وقت يقع لبنان في ختامِ المرحلةِ الثالثة من إنتشار الفيروس كورونا.
رمز الخبر: ۶۰۹۱۲
تأريخ النشر: 27 November 2021

موقع تابناك الإخباري_لا نية لإغلاق البلاد حتى الآن .. فالأوضاع مضبوطة وحملات التلقيح رغم بطئها لا تزال تعمل بفاعلية بحسب وزير الصحة فراس أبيض الذي يوصي وزارة التربية بتمديد عطلة الميلاد عشرين يوما على الأقل بدلا من عشرة ايام معلنا أن 80% من إصابات كورونا هي لغير الملقحين..

بالأرقام ففي لبنان اليوم حوالى اربعة عشر الف حالة كورونا نشطة، العدد التراكمي وصل إلى ستمئة وثلاثة ستين ألفا وثمانمئة حالة منذ شهر شباط 2019... أما لناحية الوفيات فاصبح العدد تسعة آلاف وثمانيمئة حالة وفاة .. بالنسبة للإستشفاء فهناك أربعمئة وخمسون حال إشغال للأسرة العادية .. ومئة وتسعون حالة في العنية المركزة .. فضلا عن أربع وأربعين حالة على اجهزة التنفس.

أرقام تضع لبنان في ختام المرحلة الثالثة والبدء بالدخول إلى المرحلة الرابعة من إنتشار كورونا في لبنان أي المصنفة ضمن خانة الخطورة بحسب منظمة الصحة العالمية ..

ويخشى ان تسوء الامور في حال انتقل المتحور الجديد الى لبنان. فقد أعلن علماء عن اكتشاف متحور شديد العدوى في جنوب أفريقيا .. وبعد سلسلة تجارب من قبل معهد "كريسب" تبين أن هذه المتحور ليس لديه قدرة على الانتقال بشكل أسرع فحسب، بل أيضا قادر على إتلاف أجزاءً من جهاز المناعة. وبحسب منظمة الصحة العالمية فأن المتحور الجديد إنتشر في سبعة بلدان بينها فلسطين المحتلة ومصر .. ما يعني أن الأمر قد يصل إلى لبنان في حال لم نأخذ كافة الإجراءات اللازمة..

 

         

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