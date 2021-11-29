لقاء قبلي مسلح في وصاب السافل بذمار يندد بجريمة إعدام الأسرى

ندد لقاء قبلي مسلح لأبناء مربع الأجراف بمديرية وصاب السافل الذي يضم مناطق بني حسام والاثبوت وبني غليس والشعاور السافل والقراقرة وبني سلمة الشرقية بجريمة إعدام مرتزقة العدوان 10 من أسرى الجيش واللجان الشعبية في الساحل الغربي.

موقع تابناك الإخباري_وخلال اللقاء بحضور عضو مجلس الشورى الدكتور عبده الفقيه ومسؤول الدعم والإسناد طالب جعران، أكد مدير المديرية فؤاد القديمي وقوف أبناء وصاب السافل في صف الوطن والتصدي لمخططات قوى العدوان والمرتزقة.

وأشاد بدور أبناء المديرية وتضحياتهم في مختلف الجبهات لإسناد أبطال الجيش واللجان الشعبية بالرجال وقوافل الدعم .. مؤكداً الاستعداد تقديم الغالي والنفيس في الدفاع عن الوطن والذود عن الأرض والعرض.

فيما أكد مشرف المديرية صادق التينة جهوزية أبناء مربع الأجراف للتصدي لأي تصعيد للعدوان، مشيراً إلى أهمية الاستمرار في عملية التحشيد ورفد الجبهات والتصدي للمشاريع العدوانية التي تستهدف الوطن.

وأُلقيت خلال الوقفة التي شارك فيها عدد من أعضاء المكتب التنفيذي والإشرافي بالمديرية، قصائد شعرية عبرت عن الإدانة لجرائم والعدوان والتأكيد على الاستمرار في رفد الجبهات.