نيوز ويك: روسيا تسعى لإيجاد اتفاق بين ايران والسعودية وأميركا لا تعارض

أن إدارة الرئيس الاميركي جو بايدن لا تعارض هذه المبادرة، فيما اعتبرت موسكو هذا الامر فرصة للمضي قدما فيها بناء على الارضيات المشتركة مع اميركا.

ادعت مجلة "نيوزويك" الأسبوعية الاميركية، أن روسيا تسعى لإيجاد اتفاق بين ايران والسعودية في إطار اتفاقية امنية في الخليج الفارسي.

وكتبت نيوزويك ان المساعي الروسيةة تأتي في إطار مبادرة ما يسمى "خطة الامن الجماعي في الخليج الفارسي"، مضيفة ان موسكو قامت بتحديث هذه المبادرة في عام 2019.

وتابعت: أن إدارة الرئيس الاميركي جو بايدن لا تعارض هذه المبادرة، فيما اعتبرت موسكو هذا الامر فرصة للمضي قدما فيها بناء على الارضيات المشتركة مع اميركا.

وبشأن المصالح المشتركة بين روسياوأميركا، يقول فيتالي ناومكين احد الباحين المشاريكن في إعداد "خطة الامن الجماعي في الخليج الفارسي" والذي يترأس حالي "مؤسسة دراسات الاستشراق في مؤسسة العلوم الروسية": ان لدينا تهديد مشترك وهو خطر الحرب. فلا الولايات المتحدة ولا روسيا لا ترغب أي منهما بهذه الحرب.

وقال متحدث باسم الخارجية الاميركية لم تذكر نيوزويك هويته: نحن مستعدون وتزامنا مع معارضة جانب من السياسات الروسية المضادة لمصالح اميركا، أن نتعاون مع موسكو في المجالات التي لدى الجانبين مصالح مشتركة فيها.

يتبع..