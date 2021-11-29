الأردن ... مسيرة احتجاجية ترفض اتفاقية المياه مقابل الطاقة مع الكيان الصهيوني والإمارات

ووفقا للاتفاقة "ستشتري الكيان الصهيوني الطاقة الشمسية من منشأة مقرها الأردن تبنيها شركة إماراتية، وسيشتري الأردن المياه من موقع صهيوني سيتم بناؤه على ساحل البحر الأبيض المتوسط".

شهدت العاصمة الأردنية، اليوم الجمعة، احتجاجات ضمت آلاف المواطنيين الرافضين للاتفاقية الموقعة مؤخرا بين الأردن والكيان الصهيوني والإمارات بشأن المياه مقابل الطاقة.

ویذکر ان الاتفاقية الجديدة الموقعة بين عمان وتل أبيب وأبو ظبي هي أكبر اتفاقية تعاون على الإطلاق بين هذه البلدان، حيث تم الإعلان عنها في معرض "دبي إكسبو" في 22 نوفمبر، بحضور مبعوث المناخ الأمريكي، جون كيري.

ووفقا للاتفاقة "ستشتري الكيان الصهيوني الطاقة الشمسية من منشأة مقرها الأردن تبنيها شركة إماراتية، وسيشتري الأردن المياه من موقع صهيوني سيتم بناؤه على ساحل البحر الأبيض المتوسط".