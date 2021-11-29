النص الأصلي
صفحه نخست » عمومی
۵۷مشاهدات
‍ پ

على دول 4+1 ألا تربط مصالحها بأمريكا في المفاوضات مع ايران

وأشار خطيب جمعة طهران إلى أن مصالح الشعوب الأوروبية مرتبطة بمصالح الدول الآسيوية. الأمن في جنوب غرب آسيا يعني الأمن في أوروبا.
رمز الخبر: ۶۰۹۰۵
تأريخ النشر: 27 November 2021

اوصى خطيب جمعة طهران حجة الاسلام سيد محمد حسن ابوترابي فرد، الدول الاوروبية في مجموعة "4+1"بان لا تربط مصالحها بأمريكا في المفاوضات مع ايران، وقال بالنظر إلى فشل إستراتيجية استخدام العنف في المنطقة والعالم والتي تتخذها الولايات المتحدة فاننا نشهد تراجعا في القوة الناعمة وغير الملموسة لواشنطن.

وقال حجة الإسلام أبوترابي فرد، في خطبة صلاة الجمعة في طهران، نشهد اليوم تراجع القوة الناعمة وغير الملموسة لأمريكا بسبب استراتيجية استخدام العنف التي تتخذها قادة الولايات المتحدة ونرى أمثلة واضحة عليها في دول المنطقة ومنها فلسطین، والعراق، وسوریا، وافغانستان والیمن.

واكد على فشل هذه الاستراتيجية في المنطقة، مشيرا الى الحجم الهائل من التناقضات في وضع سياسات الخطط الاستراتيجية الأمريكية، في المجالات السياسية والاجتماعية، وعدم قدرة البنتاغون والجيش الأمريكي على قمع المسلمين والحركات الشعبية في جميع أنحاء العالم.

واضاف حجة الإسلام أبوترابي فرد في توصيته للدول الأوروبية: لينتبه قادة ومسؤولو هذه الدول وأعضاء مجموعة 4 + 1 بان لا تربط مصالحها بأمريكا في المفاوضات مع ايران، مصرحا: أمريكا اليوم ليست كما كانت قبل عقدين أو ثلاثة عقود. ففشل السياسات الأمريكية في جنوب غرب آسيا واضح للمجتمع الدولي.

وتابع : لا تضحوا بمصالح دول أوروبا من أجل المصالح غير المشروعة لأمريكا والكيان الصهيوني، لافتا الى ان جميع المحللين يدركون اليوم جيدا أن الكيان الصهيوني لن يكون موجودا في الأراضي الفلسطينية والعالم الإسلامي في المستقبل القريب.

وأشار خطيب جمعة طهران إلى أن مصالح الشعوب الأوروبية مرتبطة بمصالح الدول الآسيوية. الأمن في جنوب غرب آسيا يعني الأمن في أوروبا. وإيران الإسلامية اليوم هي من يحافظ على هذا الأمن.

وقال خطيب جمعة طهران: لولا القوة السياسية والدفاعية والعلمية لمحور المقاومة، لكانت أوروبا اليوم عرضة لانعدام الأمن الشديد، مشيرا الى دور إيران الإسلامية وقوى المقاومة في هزيمة داعش ومنع تدفق عناصر هذا التنظيم الارهابي الى الدول الاوروبية، داعيا هذه الدول بان تنظر الى مصالح شعوبها وان تتخذ القرارات وفق ذلك.

من جانب اخر، اشار حجة الإسلام أبوترابي فرد إلى أهمية التطور العلمي وتطوير المعرفة والتكنولوجيا في البلاد، معتبرا ان الطريق الوحيد لاقتدار إيران هو تطوير الحركة العلمية، واكتساب المعرفة، والوقوف في طليعة الإنتاج العلمي في العالم والتحويل إلى المرجع العلمي المستقبلي.

واوضح إن التقنيات الناشئة هي نتيجة تكامل أربع تقنيات رئيسية وهي تكنولوجيا النانو، والتكنولوجيا الحيوية، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والتكنولوجيا المعرفية، قائلا: من خلال ربط اثنتين من هذه التقنيات المذكورة على الأقل، يمكن صنع منتجات أحدث وأكثر تعقيداً بامكانها ان تلبي احتياجات الإنسان بشكل أفضل.

الرجوع الى أعلى الصفحة
رایکم
الاسم:
البرید الإلکتروني:
* التعلیق:
آخرالاخبار
باسيل: نريد أن يكون لنا اصدقاء في العالم لا ان نكون ازلاما لأحد
عناصر من شرطة الاحتلال يقمعون وقفة تضامنية مع طلبة اللبن الشرقية في نابلس
طهران وبغداد تتفقان على ملاحقة المتورطين في جریمة اغتیال الشهیدين سلیماني والمهندس
الصحف تعتبر نسبة مشاركة الجزائريين في الانتخابات المحلية دون المستوى
الشيخ الخزعلي يتحدث عن سبب مشكلات العراق الحالية ويحذر من الأسوأ
صحة غزة حول المتحور أوميكرون: سنتخذ إجراءات احترازية وسنشدد متابعة العائدين للقطاع
النائب فضل الله: القضاء في لبنان مصاب بخلل كبير جداً
ولي العهد يبحث مع السفير الباكستاني تعزيز التنسيق الثنائي والعلاقات المشتركة
وصول شحنة تحتوي على نحو 4 ملايين جرعة من لقاح "فايزر" إلى البلاد
انتخابات نقابلة الصيادلية تسفر عن فوز تجمع "نقابتي سندي"
الرئيس الصهيوني يقتحم الحرم الإبراهيمي وسط إجراءات عسكرية مشددة
استشهاد 5 من قوات البيشمركة في هجوم لداعش وبارزاني يدعو لمواجهة تهديدات التنظيم الارهابي
حالة من الجمود في الاقتصاد اللبناني بعد تدهور قيمة العملة الوطنية
فتح: الاتفاقيات بين "إسرائيل" والمغرب طعنة للقدس التي يرأس الملك محمد السادس لجنتها
رئيس حكومة الاحتلال يتحدث عن تطور عسكري وأمني مع المغرب يشمل الاستخبارات الحربية
الرئيس عون في اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني يدعو المجتمع الدولي لانهاء معاناتهم عبر اعادة الحق لأصحابه
السيد نصر الله: ما دام لبنان بدائرة التهديد الاسرائيلي فنحن في قلب معركة الاستقلال والسيادة
دبلوماسي كرواتي يدعو اليونسكو لتسجيل يوم خاص للفيلسوف والطبيب الايراني ابن سينا
الذكرى السنوية الاولى لاغتيال رئيس منظمة الابحاث والابداع بوزارة الدفاع الايرانية
الشيخ قاسم: سقوط الاحتلال في فلسطين مسألة وقت
بالصورة: إزاحة الستار عن غواصة "بعثت" بمناسبة يوم القوات البحرية
عناصر من شرطة الاحتلال يقمعون وقفة تضامنية مع طلبة اللبن الشرقية في نابلس
إيران ... تحرير القدس وفلسطين أولاً
مسؤول: التجارة الخارجية الايرانية حققت 63.1 مليار دولار في غضون 8 اشهر
وزير خارجية اوزبكستان يؤكد ضرورة رسم خارطة طريق للتعاون مع ايران
سفير دمشق في موسكو: وتعاون طهران وموسكو في سوريا حقق الكثير من الانجازات
القوات المسلحة تنظم مؤتمرًا صحفيًا عالميًا للإعلان عن كافة تفاصيل "إيديكس 2021" في دورته الـ2
بعد ثلاثة أشهر.. إنتاج إيران من النفط يبلغ 4 ملايين برميل يومياً
نيويورك تايمز: جرائم القتل بواشنطن تبلغ أعلى مستوى لها منذ عام 2003
طلال أرسلان: وقوف إيران إلى جانب لبنان في محنته ليس بجديد