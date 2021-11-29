200 مؤسسة تشارك في معرض "كيش إينوكس 2021 "

ویعتبر عقد 20 اجتماعاً متخصصاً ومؤتمراً جانبياً بحضور أكثر من 100 متحدث من الخبراء الاقتصاديين البارزين في ایران مع مناقشة المواضيع التي تتعلق ...

اعلن مدير المعرض الدولي الثامن للبورصة والبنوك والتامين والخصخصة "كيش اينوكس" آریا حمیدیان الیوم الجمعة عن مشارکة 200 مؤسسة عامة وخاصة في المعرض الثالث عشر للتعريف بالفرص الاستثمارية للبلاد ومعرض كيش إينوكس 2021.

واضاف حمیدیان : سیقام المعرض الدولي الثامن للبورصة والبنوك والتامين والخصخصة (كيش اينوكس) والمعرض الثالث عشر للتعريف بالفرص الاستثمارية للبلاد بمشاركة أكثر من 200 مؤسسة عامة وخاصة، في الفترة من 29 نوفمبر إلى 2 ديسمبر في جزيرة كيش (جنوب البلاد).

وقال :سیناقش في هذا المعرض محاور عدة کجوانب انضمام إيران إلى منظمة شنغهاي للتعاون في اطار مشروع العلاقات مع أوراسيا ومبادرة الحزام والطريق، وتحليل وثيقة التعاون لـ25 عامًا بين إيران والصين، ودور المناطق الحرة والبورصات الدولية في عولمة الاقتصاد الإيراني، وفرص تطوير تعاون تجاري البلاد مع الجيران ودول المنطقة، وتوقع مستقبل الاقتصاد في السيناريوهات المقبلة، وسبل تمويل المشاريع العملاقة والمشاريع الصناعية الكبرى للبلاد.

ویعتبر عقد 20 اجتماعاً متخصصاً ومؤتمراً جانبياً بحضور أكثر من 100 متحدث من الخبراء الاقتصاديين البارزين في ایران مع مناقشة المواضيع التي تتعلق بالقضايا الاقتصادية الرااهنة للبلاد من برامج المعرض الأخرى.