رئيس الجمهورية يستطلع آخر انجازات البلاد في مجال الفضاء

ويترأس رئيس الجمهورية، المجلس الأعلى للفضاء في البلاد ويشكل وزراء الاتصالات والخارجية والصناعة والطرق والتنمية العمرانية والعلوم والدفاع الأعضاء القانونيون لهذا المجلس.

تفقد الرئيس الايراني آية الله إبراهيم رئيسي اليوم الجمعة معرض الانجازات الايرانية في مجال الفضاء.

ویذکر أن وزيري الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والصناعة والتعدين والتجارة رافقا رئيس الجمهورية في زيارته لمعرض احدث الانجازات والمكتسبات الايرانية في مجال صناعة الفضاء.

وبعد هذه الزيارة، ترأس رئيسي اول اجتماع للمجلس الأعلى للفضاء بعد توقف دام لمدة 10 سنوات.

ويترأس رئيس الجمهورية، المجلس الأعلى للفضاء في البلاد ويشكل وزراء الاتصالات والخارجية والصناعة والطرق والتنمية العمرانية والعلوم والدفاع الأعضاء القانونيون لهذا المجلس.