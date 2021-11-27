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إحباط هجوم على مقر وزارة الداخلية نفذه أحد العائدين من القتال مع المجموعات الإرهابية في سوريا

أحبطت الشرطة التونسية اليوم الجمعة، هجوماً إرهابيا أمام مقر وزارة الداخلية التونسية وسط استنفار أمني كثيف في محيطها.
رمز الخبر: ۶۰۸۹۳
تأريخ النشر: 26 November 2021

موقع تابناك الإخباري_وتصدت دورية متمركزة قرب مقر وزارة الداخلية بشارع الحبيب بورقيبة لشاب كان يحمل سلاحا أبيض، يرجح أنه حاول اقتحام مقر الوزارة.

وأطلق الأمن التونسي رصاصة على الإرهابي أصابت أحد رجليه لتتم السيطرة عليه، فيما تولت سيارة إسعاف نقله إلى أحد المستشفيات وسط حراسة أمنية مشددة.

وأفادت مراسلة يونيوز أنه تم التعرف على هوية العنصر الإرهابي الذي هاجم قوات الأمن أمام وزارة الداخلية، وتبين أنه عنصر إرهابي مصنف لدى الأجهزة الأمنية وعاد مؤخرا من سوريا.

وبحسب التحقيات الأولية، فالإرهابي اسمه زيد صوة، وهو من سكلن قصر هلال ولاية المنستير، وتتولى الوحدة الوطنية للبحث في جرائم الإرهاب التحقيق معه.

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