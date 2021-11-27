النص الأصلي
صفحه نخست » عمومی
۵۳مشاهدات
‍ پ

مواجهات مع الاحتلال وسط الخليل ودعوات رافضة لزيارة رئيس الكيان إلى المسجد الابراهيمي

اندلعت مواجهات بين المواطنين وقوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الجمعة، في منطقة باب الزاوية وسط مدينة الخليل.
رمز الخبر: ۶۰۸۸۷
تأريخ النشر: 26 November 2021

موقع تابناك الإخباري_واندلعت المواجهات بين الشبان وقوات الاحتلال المتمركزة على الحاجز العسكري المقام على مدخل شارع الشهداء، ثم اقتحموا وسط المدينة، وأطلقوا قنابل الصوت صوب المواطنين والمحلات التجارية في باب الزاوية مركز مدينة الخليل التجاري ما تسبب بإغلاقها.

وفجر اليوم، أدّى آلاف المواطنين في مدينة الخليل صلاة الفجر، تحت عنوان فجر الرباط العظيم" في المسجد الإبراهيمي؛ رفضا للمشاريع التهويدية التي تتهدده.

وامتلأ المسجد وساحاته الخارجية بالمصلين، وسط مشاركة عائلات مدينة الخليل بشبابها وأطفالها ونسائها الذين أمّوا المسجد منذ ساعات الفجر الأولى.

وشهدت فعاليات فجر اليوم في المسجد الإبراهيمي زفاف الشابين كرم حاتم قفيشة، وهيثم عزام نيروخ، بعد الانتهاء من الصلاة، حيث نظمت زفة وسط أناشيد وأهازيج شعبية.

وتأتي الفعاليات في سياق الرفض الفلسطيني لخطط الاحتلال والمجموعات الاستيطانية بحق المسجد الإبراهيمي والمشاريع التهويدية.

وفي سياق متصل، دعت حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، ، إلى التصدي لزيارة مرتقبة للرئيس الإسرائيلي للمسجد الإبراهيمي في مدينة الخليل بالضفة الغربية المحتلة، للاحتفال بعيد يهودي.

وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، أن الرئيس اسحاق هرتسوغ، يعتزم زيارة الحرم الإبراهيمي في الخليل، الأحد القادم، للمشاركة في الاحتفال بما يُسمى "عيد الأنوار" اليهودي.

واعتبر القيادي بحماس إسماعيل رضوان، في بيان، الزيارة المزمعة لهرتسوغ "استفزازاً لمشاعر الشعب الفلسطيني، وانتهاكاً صارخاً لحرمة المسجد الإبراهيمي". وحمّل رضوان، إسرائيل "كامل المسؤولية عن تداعيات هذا الاعتداء"، داعياً الفلسطينيين في الخليل والضفة الغربية إلى التصدي له ومواجهته.

وأضاف: "المسجد الإبراهيمي وحائط البراق والمسجد الأقصى ملك إسلامي، ولن يفلح الاحتلال في قلب الحقائق وفرض وقائع جديدة على الأرض".

ويقع المسجد الإبراهيمي في البلدة القديمة من الخليل، الخاضعة للسيطرة الإسرائيلية، ويسكن فيها نحو 400 مستوطن يحرسهم حوالي 1500 جندي إسرائيلي.

ومنذ عام 1994، يُقسَّم المسجد الذي يُعتقد أنه بُني على ضريح نبي الله إبراهيم عليه السلام، إلى قسمين: قسم خاص بالمسلمين، وآخر باليهود، وذلك إثر قيام مستوطن بقتل 29 فلسطينياً في صلاة الفجر، في 25 فبراير/شباط من العام ذاته.

 

         

الرجوع الى أعلى الصفحة
رایکم
الاسم:
البرید الإلکتروني:
* التعلیق:
آخرالاخبار
تغییر التحالفات: دراسة آخر التحولات السیاسیة المیدانیة للأزمة الیمنية
حزب الله يعزي بوفاة المناضل والكاتب سماح إدريس: القضية الفلسطينية خسرت برحيله ناصرا ومدافعا صلبا
أوساط العدو تتخوف من تراجع علاقاتها مع دول التطبيع في ظل الإنفتاح على ايران
تهاو مستمر للعملة المحلية وسعر صرف الدولار يحقق أرقاماُ قياسية
في الذكرى الخامسة لرحيله.. تدشين مركز لتخليد إرث كاسترو بحضور الرئيس الفنزويلي
اسعار المحروقات إلى مزيد من الارتفاع
خطباء الجمعة: نرفض الارتهان للخارج
انتشار كبير لفيروس كورونا في البلاد ولا إجراءات حكومية
لقاء قبلي مسلح في وصاب السافل بذمار يندد بجريمة إعدام الأسرى
نيوز ويك: روسيا تسعى لإيجاد اتفاق بين ايران والسعودية وأميركا لا تعارض
الجيش الإسرائيلي في "أحدث ابتكاراته": اقتل طفلاً فلسطينياً تكن بطلاً
الأردن ... مسيرة احتجاجية ترفض اتفاقية المياه مقابل الطاقة مع الكيان الصهيوني والإمارات
أردوغان يلقي باللوم على القوى الخارجية في تدهور الليرة التركية
وزير الامن: العدو یحرص علی شن "الحرب المركبة" ضد إيران
على دول 4+1 ألا تربط مصالحها بأمريكا في المفاوضات مع ايران
وزير الخارجية المغربي: المشاركة الديمقراطية أداة لمكافحة التطرف
رئيسة الحكومة التونسية من الجزائر: البلدان يعملان من أجل الانطلاق في استراتيجية متكاملة
إدراجنا على لوائح الإرهاب غير مؤثر... والمرحلة الثانية من توزيع المازوت ستبدأ
اخماد حريق ضخم شب في مصنع للمنتجات البلاستيكية في أم درمان
وزيرة المرأة التونسية: قطعنا شوطاً كبيراً في تعزيز دور ومكانة المرأة
معرض بعنوان "الحضارة الإسلامية في روسيا" و"ركن الأرميتاج"
السعودية تؤكد موقفها الداعم للمجلس العسكري وتبارك الإتفاق السياسي
انعقاد المهرجان المغاربي للفيلم تحت شعار "السينما قاطرة أحلام"
هي الأولى من نوعها في فلسطين.. مهندسان فلسطينيان يبتكران آلة تنظيف الشوارع
الليرة اللبنانية تبلغ قاعا جديدا وسط حالة من الشلل بالحكومة
حوالي 100 عرض مسرحي في مهرجان أيام قرطاج
طالب عراقي يصنع التماثيل من الإطارات التالفة
منتدى افريقي دولي للاستثمار لتطوير الجاذبية الترابية
استشهاد مواطن في منطقة الحيمة بالخوخة بنيران قوى التحالف السعودي الأميركي
المتظاهرون يصعدون احتجاجاتهم ويطالبون بمحاكمة الكاظمي وطرد بلاسخارت