اطلاق الجولة الثانية من تراخيص التنقيب البحري عن النفط والغاز

قالت هيئة إدارة قطاع البترول اللبنانية على موقعها الإلكتروني إن لبنان أعاد يوم الجمعة إطلاق الجولة الثانية من تراخيص التنقيب عن النفط والغاز في ثماني مناطق بحرية، وحدد 15 حزيران/يونيو موعدا نهائيا لتقديم العروض.

موقع تابناك الإخباري_ووقّع وزير الطاقة والمياه ​وليد فياض​، قرارًا يقضي باستكمال دورة التراخيص الثانية في المياه البحريّة اللّبنانيّة، الّتي سبق أن وافق ​مجلس الوزراء​ على إطلاقها، وتمّ تأجيل الموعد النهائي لتقديم طلبات الاشتراك فيها مرحليًّا بسبب جائحة "كورونا".

وقد تضمّن قرار فيّاض المستند إلى توصية ​هيئة إدارة قطاع البترول​، تحديدًا للموعد النهائي لتقديم طلبات الاشتراك في الدورة من قبل ​شركات النفط​ و​الغاز​، وهو 15 حزيران 2022. كما تضمّن القرار أرقام الرقع المفتوحة للمزايدة، وهي الرقع الثمانية غير الملزمة من أصل الرقع العشرة، مع العلم أنّ الرقعتين 4 و9 قد تمّ تلزيمهما بفعل دورة التراخيص الأولى.

وجرت الموافقة على الجولة في البداية في نيسان/أبريل 2019 لكنها تأجلت عدة مرات، بما في ذلك في العام الماضي بسبب جائحة كوفيد-19.