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إنقاذ 487 مهاجرا من جنسيات عربية وآسيوية وإفريقية مختلفة بينهم أطفال قبالة سواحل قرقنة

أنقذت خافرة مدعومة بوحدات بحرية من جيش البحر والحرس التونسي 487 مهاجرا غير شرعي من جنسيات عربية وآسيوية وإفريقية مختلفة، بينهم أطفال.
رمز الخبر: ۶۰۸۸۰
تأريخ النشر: 26 November 2021

موقع تابناك الإخباري_وقالت وزارة الدفاع التونسية في بيان لها اليوم الجمعة، إنه تم إنقاذ 162 من مصر، 104 من بنغلاديش، 81 من سوريا، 78 من المغرب، 13 من إيريتريا، 11 من السودان، 7 من الصومال، 5 من فلسطين، 5 من غانا، 5 من غامبيا، 4 من باكستان، 4 من سيراليون، 3 من مالي، 1 من تشاد، 1 من غينيا، 1 من إثيوبيا، 1 من نيجيريا، وتونسي واحد، تتراوح أعمارهم بين 3 و42 سنة، وبينهم 13 امرأة و 93 طفلا، كانوا على متن مركب جنح قبالة سواحل قرقنة بصفاقس.

وكان جيش البحر التونسي قد تلقى يوم الأربعاء معلومة مفادها إبحار مركب على متنه أكثر من 430 مهاجرا غير شرعي في الليلة الفاصلة بين 23 و24 نوفمبر 2021، من السواحل الليبية بنية التوجه إلى الفضاء الأوروبي.

وتم التوجه بهم إلى ميناء الصيد البحري بالكتف لتسليمهم لاحقا إلى وحدات الحرس الوطني بالمكان، وإتمام الإجراءات القانونية في شأنهم.

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