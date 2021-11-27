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السلطات الصحية: نسبة التلقيح متدنية جدا و80% من الإصابات لغير الملقحين

أعلنت السلطات الصحية في لبنان، اليوم الجمعة، أن نسبة التلقيح ضد فيروس كورونا متدنية جدا، وأن 80 في المئة من إصابات كورونا تعود لغير الملقحين.
رمز الخبر: ۶۰۸۷۹
تأريخ النشر: 26 November 2021

موقع تابناك الإخباري_وقال رئيس اللجنة الوطنية لإدارة لقاح كورونا، عبد الرحمن البزري، إن "نسبة التلقيح العالمية بلغت فقط 42% من سكان الكرة الأرضية، وهذا دليل على التأخر في عمليات التلقيح بعد سنتين على الفيروس وبعد سنة على بدء التلقيح"، مبينا أن "ما نشهده في لبنان يتأثر بالموجة العالمية أولا وبعودة الحياة الى طبيعتها ثانيا.

وكشف أن "نسبة التلقيح محليا بلغت حوالي 35% وهي نسبة متدنية"، مبينا أن "الجرعة الثانية هي لإكمال اللقاح، فيما الثالثة هي لتعزيز المناعة".

بدوره، قال وزير الصحة اللبناني، فراس الأبيض، في مؤتمر صحافي: "هناك ازدياد في عدد الإصابات، وهذا الأمر كان متوقعا وليس محصوراً بلبنان فقط، لذلك يجب تحضير المستشفيات لأي ارتفاع إذا حصل"، مؤكدا أن "80 في المئة من إصابات كورونا هي لغير الملقحين".

وأضاف: "طرحت اللجنة الوطنية لمكافحة كورونا تقريب وتطويل فترة العطلة الرسمية المقبلة، لاراحة القطاع، ولكي نستغل العطلة لزيادة نسبة التلقيح، وسيتم بحث الطرح مع وزارة التربية".

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