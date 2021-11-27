انعقاد المؤتمر الإفريقي الثاني للسياحة الطبية بمشاركة 20 دولة

موقع تابناك الإخباري_ويهدف المؤتمر الذي تتواصل اعماله 3 أيام الى تبادل الخبرات والتجارب من أجل تطوير الشراكات بين مختلف المتدخلين لتنمية تصدير الخدمات الصحّية لا سيما في مجالات العلاج والرفاه والصناعة الصيدلانيّة.

ويسعى المؤتمر إلى الترويج للوجهة التونسية كأحد أبرز وجهات السياحة العلاجية الى جانب صناعة الأدوية. وفي ظل هذا الوضع الوبائي اعتبره وزير الصحة دفعا جديدا للسياحة الطبية التي تتجاوز تقديم العلاج للوافدين الى تصدير الخدمات الطبية بمختلف انواعها.

ويسلط المؤتمر الضوء على استراتيجية تونس في النهوض بالسياحة العلاجية، وعلى التحديات التي يواجهها القطاع في ظل ازمة كوفيد - 19. وينظم على هامشه اعمال المؤتمر المعرض الخاص بالتجهيزات الطبية والاستشفائية الذي يشهد مشاركة عارضين من عدد من الدول العربية والإفريقية والأوروبية.