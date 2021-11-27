وقفات احتجاجية في محافظة الضالع تنديداً بجرائم قوى التحالف السعودي

أقيمت وقفتان في حارة قاع الجبر وقرية خاب بمديرية دمت محافظة الضالع، عقب صلاة الجمعة تنديدا واستنكارا لجرائم مسلحي التحالف في الساحل الغربي لإعدام الأسرى على أيدي العملاء.

موقع تابناك الإخباري _وعبر المشاركون عن الاستنكار الشديد لما قام به مسلحو التحالف السعودي الأمريكي من إعدام الأسرى بكل وحشية حيث إن هذه الأعمال تعبر عن تجردهم من كل القيم والأخلاق الإنسانية.

كما اكد الحاضرون على أن الشعب اليمني سيظل وفيا لدماء الأسرى وكل الشهداء مهما تمادي التحالف وميليشياته في جرائمهم وأنه سيثأر لتلك الدماء الطاهرة وأن أي تصعيد من قبل التحالف سيكون له نتائج لن يستطيعوا تحملها.

وأكد المشاركون على وحدة الصف وجمع الكلمة ودعوة لكل المسلحين بالعودة إلى حضن الوطن قبل فوات الأوان، مشددين على الاستمرار في الحشد ورفد الجبهات بالمال والرجال حتى تحقيق الانتصار.