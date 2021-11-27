النص الأصلي
صفحه نخست » عمومی
۴۵مشاهدات
‍ پ

العاطلون عن العمل يواصلون احتجاجاتهم في العديد من المناطق

نفذ عشرات العاطلين عن العمل في تونس، وقفات احتجاجية في مناطق مختلفة من البلاد، للمطالبة بحقهم في التشغيل، خصوصاً في ولايات قابس (جنوب) والمهدية وسوسة (شرق)، وتطاوين (جنوب)، وطالبوا بتفعيل القانون 38 المتعلق بتشغيل من طالت بطالتهم 10 سنوات.
رمز الخبر: ۶۰۸۶۶
تأريخ النشر: 26 November 2021

موقع تابناك الإخباري_وجاءت هذه التحركات بعد دعوة تنسيقيات المعطلين عن العمل “الانتداب حقي”، بتنفيذ “يوم غضب” وطني للمعطلين، إثر رفض الرئيس قيس سعيّد تفعيل القانون رقم 38.

ورفع المحتجون شعارات من قبيل، “انتداب انتداب لا تراجع لا انسحاب”، و”حريات حريات دولة البوليس وفات (انتهت)”، و”شغل حرية كرامة وطنية”، “حسبي الله الوكيل في الرئيس والوزير”.

وينص القانون عدد 38 الصادر عن البرلمان التونسي بتاريخ 29 يوليو/تموز 2020، على الانتداب الاستثنائي لأصحاب الشهادات العليا ممن بلغت فترة بطالتهم 10 سنوات. وفي 16 أغسطس/آب من السنة ذاتها، وقّع الرئيس سعيد القانون، وأمر بنشره في الرائد الرسمي للبلاد ليصبح قانونا من القوانين النافذة للدولة، في انتظار صدور الأوامر الترتيبية للحكومة.

والجمعة، قال سعيد خلال استقباله وزير التشغيل نصر الدين النصيبي، ومجموعة من أصحاب الشهادات المعطلين عن العمل إن “هذا القانون وضع كأداة للحكم ولاحتواء الغضب وبيع الأحلام وليس للتنفيذ”، مشيرا إلى أنه “لم يصدر أي أمر ترتيبي لتطبيقه”.

إثر ذلك، قامت تنسيقيات المعطلين عن العمل المشمولين بالقانون عدد 38، بتحركات احتجاجية في كافة ولايات الجمهورية احتجاجا ورفضا لقرار سعيّد بعدم تفعيله لأحكام القانون.

 

         

الرجوع الى أعلى الصفحة
رایکم
الاسم:
البرید الإلکتروني:
* التعلیق:
آخرالاخبار
تغییر التحالفات: دراسة آخر التحولات السیاسیة المیدانیة للأزمة الیمنية
حزب الله يعزي بوفاة المناضل والكاتب سماح إدريس: القضية الفلسطينية خسرت برحيله ناصرا ومدافعا صلبا
أوساط العدو تتخوف من تراجع علاقاتها مع دول التطبيع في ظل الإنفتاح على ايران
تهاو مستمر للعملة المحلية وسعر صرف الدولار يحقق أرقاماُ قياسية
في الذكرى الخامسة لرحيله.. تدشين مركز لتخليد إرث كاسترو بحضور الرئيس الفنزويلي
اسعار المحروقات إلى مزيد من الارتفاع
خطباء الجمعة: نرفض الارتهان للخارج
انتشار كبير لفيروس كورونا في البلاد ولا إجراءات حكومية
لقاء قبلي مسلح في وصاب السافل بذمار يندد بجريمة إعدام الأسرى
نيوز ويك: روسيا تسعى لإيجاد اتفاق بين ايران والسعودية وأميركا لا تعارض
الجيش الإسرائيلي في "أحدث ابتكاراته": اقتل طفلاً فلسطينياً تكن بطلاً
الأردن ... مسيرة احتجاجية ترفض اتفاقية المياه مقابل الطاقة مع الكيان الصهيوني والإمارات
أردوغان يلقي باللوم على القوى الخارجية في تدهور الليرة التركية
وزير الامن: العدو یحرص علی شن "الحرب المركبة" ضد إيران
على دول 4+1 ألا تربط مصالحها بأمريكا في المفاوضات مع ايران
وزير الخارجية المغربي: المشاركة الديمقراطية أداة لمكافحة التطرف
رئيسة الحكومة التونسية من الجزائر: البلدان يعملان من أجل الانطلاق في استراتيجية متكاملة
إدراجنا على لوائح الإرهاب غير مؤثر... والمرحلة الثانية من توزيع المازوت ستبدأ
اخماد حريق ضخم شب في مصنع للمنتجات البلاستيكية في أم درمان
وزيرة المرأة التونسية: قطعنا شوطاً كبيراً في تعزيز دور ومكانة المرأة
معرض بعنوان "الحضارة الإسلامية في روسيا" و"ركن الأرميتاج"
السعودية تؤكد موقفها الداعم للمجلس العسكري وتبارك الإتفاق السياسي
انعقاد المهرجان المغاربي للفيلم تحت شعار "السينما قاطرة أحلام"
هي الأولى من نوعها في فلسطين.. مهندسان فلسطينيان يبتكران آلة تنظيف الشوارع
الليرة اللبنانية تبلغ قاعا جديدا وسط حالة من الشلل بالحكومة
حوالي 100 عرض مسرحي في مهرجان أيام قرطاج
طالب عراقي يصنع التماثيل من الإطارات التالفة
استشهاد مواطن في منطقة الحيمة بالخوخة بنيران قوى التحالف السعودي الأميركي
المتظاهرون يصعدون احتجاجاتهم ويطالبون بمحاكمة الكاظمي وطرد بلاسخارت
منتدى افريقي دولي للاستثمار لتطوير الجاذبية الترابية