العاطلون عن العمل يواصلون احتجاجاتهم في العديد من المناطق

نفذ عشرات العاطلين عن العمل في تونس، وقفات احتجاجية في مناطق مختلفة من البلاد، للمطالبة بحقهم في التشغيل، خصوصاً في ولايات قابس (جنوب) والمهدية وسوسة (شرق)، وتطاوين (جنوب)، وطالبوا بتفعيل القانون 38 المتعلق بتشغيل من طالت بطالتهم 10 سنوات.

موقع تابناك الإخباري_وجاءت هذه التحركات بعد دعوة تنسيقيات المعطلين عن العمل “الانتداب حقي”، بتنفيذ “يوم غضب” وطني للمعطلين، إثر رفض الرئيس قيس سعيّد تفعيل القانون رقم 38.

ورفع المحتجون شعارات من قبيل، “انتداب انتداب لا تراجع لا انسحاب”، و”حريات حريات دولة البوليس وفات (انتهت)”، و”شغل حرية كرامة وطنية”، “حسبي الله الوكيل في الرئيس والوزير”.

وينص القانون عدد 38 الصادر عن البرلمان التونسي بتاريخ 29 يوليو/تموز 2020، على الانتداب الاستثنائي لأصحاب الشهادات العليا ممن بلغت فترة بطالتهم 10 سنوات. وفي 16 أغسطس/آب من السنة ذاتها، وقّع الرئيس سعيد القانون، وأمر بنشره في الرائد الرسمي للبلاد ليصبح قانونا من القوانين النافذة للدولة، في انتظار صدور الأوامر الترتيبية للحكومة.

والجمعة، قال سعيد خلال استقباله وزير التشغيل نصر الدين النصيبي، ومجموعة من أصحاب الشهادات المعطلين عن العمل إن “هذا القانون وضع كأداة للحكم ولاحتواء الغضب وبيع الأحلام وليس للتنفيذ”، مشيرا إلى أنه “لم يصدر أي أمر ترتيبي لتطبيقه”.

إثر ذلك، قامت تنسيقيات المعطلين عن العمل المشمولين بالقانون عدد 38، بتحركات احتجاجية في كافة ولايات الجمهورية احتجاجا ورفضا لقرار سعيّد بعدم تفعيله لأحكام القانون.