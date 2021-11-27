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عشرات الإصابات بنيران الإحتلال بينهم صحافيان خلال مواجهات في بيتا

أصيب 19 مواطنا بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، بينهم صحفيان، وعشرات المواطنين بالاختناق بالغاز المسيل للدموع، اليوم الجمعة، خلال مواجهات مع الاحتلال في بلدة بيتا جنوب نابلس.
رمز الخبر: ۶۰۸۶۵
تأريخ النشر: 26 November 2021

موقع تابناك الإخباري_وأفاد مدير الإسعاف والطوارئ بالهلال الأحمر في نابلس أحمد جبريل بأن جنود الاحتلال أطلقوا الرصاص المعدني المغلف بالمطاط، وقنابل الغاز والصوت صوب المواطنين بشكل كثيف، ما أدى لإصابة 19 بـ"المطاط" بينهم مراسل تلفزيون فلسطين بكر عبد الحق أصيب في الكتف، وصحفي آخر، والعشرات بالاختناق، وإصابة 2 برضوض إثر وقوعهما.

وأضاف جبريل أن قوات الاحتلال كانت تتعمد استهداف الصحفيين.

ويشار إلى أن مواجهات عنيفة تدور بين المواطنين وقوات الاحتلال منذ عدة أشهر للمطالبة بإزالة بؤرة "جفعات افيتار" الاستيطانية عن قمة جبل صبيح في بلدة بيتا.

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