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تمديد حالة الطوارئ الصحية حتى نهاية الشهر القادم لمواجهة كورونا

مددت الحكومة المغربية، حالة الطوارئ الصحية في البلاد شهرا إضافيا لمواجهة تفشي فيروس كورونا.
رمز الخبر: ۶۰۸۶۴
تأريخ النشر: 26 November 2021

موقع تابناك الإخباري_في 21 ديسمبر/ كانون الأول الماضي، أعلنت الحكومة فرض حالة طوارئ صحية لمدة 3 أسابيع، لمنع انتشار كورونا، ومنذ ذلك الوقت يتم تمديد القرار قبل انتهاء مهلته. ومن المفترض أن ينتهي آخر قرار تمديد للحكومة في 30 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري.

وقالت رئاسة الحكومة في بيان عقب انتهاء الاجتماع الأسبوعي: "صادق مجلس الحكومة على تمديد مدة سريان مفعول حالة الطوارئ الصحية بسائر أرجاء التراب الوطني لمواجهة تفشي فيروس كورونا إلى غاية 31 ديسمبر المقبل".

ويهدف هذا التمديد إلى "الاستمرار في ضمان فعالية ونجاعة الإجراءات والتدابير المتخذة من طرف السلطات العمومية الرامية إلى التصدي لانتشار الجائحة".

وفي 9 نوفمبر الجاري، قررت الحكومة المغربية، رفع حظر التجول الليلي في عموم البلاد ، وذلك انعكاسا لتحسن الوضع الوبائي​​​​​​​ بالمملكة. وحتى مساء الأربعاء، بلغت إصابات كورونا في المغرب، 949 ألفا و263، منها 14 آلاف و770 وفيات، و931 ألفا و433 حالة تعاف.

بينما وصل عدد المستفيدين من حملة التطعيم التي بدأت في 28 يناير/ كانون الثاني الماضي وحتى الأربعاء، 24 مليون و400 ألف شخص، من أصل نحو 36 مليونا، في عملية تطعيم الأكبر عربيا وإفريقيا.​​​​​​​

 

         

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