النص الأصلي
صفحه نخست » السیاسة
۵۱مشاهدات
‍ پ

سوتشي تستضيف اليوم قمة روسية-أرمنية-أذربيجانية بخصوص قره باغ

تنعقد في مدينة سوتشي الروسية، قمة ثلاثية بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ونظيره الأذربيجاني إلهام علييف، ورئيس الوزراء الأرمني نيكول باشينيان.
رمز الخبر: ۶۰۸۶۰
تأريخ النشر: 26 November 2021

موقع تابناك الإخباري_تستضيف مدينة سوتشي الروسية، اليوم الجمعة، اجتماع قمة ثلاثية بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ونظيره الأذربيجاني إلهام علييف، ورئيس الوزراء الأرمني نيكول باشينيان.

ومن المتوقع أن تتركز محادثات اليوم بين بوتين وعلييف وباشينيان على مسألة تطبيق الاتفاقات المبرمة بين الدول الثلاث بشأن وقف إطلاق النار في إقليم قره باغ المتنازع عليه بين الجانبين الأذربيجاني والأرمني.

وتأتي القمة على خلفية اشتباكات حدودية جديدة اندلعت في وقت سابق من الشهر الجاري بين القوات الأرمنية والأذربيجانية وخلفت قتلى من كلا الجانبين.

وجاء هذا التصعيد العسكري بعد نحو عام من الجولة الأخيرة من النزاع المسلح بين الجانبين الأرمني والأذربيجاني في قره باغ، التي اختتمت بإبرام اتفاق ثلاثي بين بوتين وعلييف وباشينيان.

وبموجب هذا الاتفاق، انتزعت أذربيجان المدعومة من تركيا جزءًا ملموسًا من الأراضي التي كانت خاضعة على مدى سنين لسيطرة "جمهورية قره باغ" غير المعترف بها دوليًا والمدعومة من أرمينيا، بينما نشرت روسيا، التي توسطت بين باكو ويريفان لوقف القتال، قوات حفظ سلام في الإقليم المتنازع عليه.

الرجوع الى أعلى الصفحة
رایکم
الاسم:
البرید الإلکتروني:
* التعلیق:
آخرالاخبار
تغییر التحالفات: دراسة آخر التحولات السیاسیة المیدانیة للأزمة الیمنية
حزب الله يعزي بوفاة المناضل والكاتب سماح إدريس: القضية الفلسطينية خسرت برحيله ناصرا ومدافعا صلبا
أوساط العدو تتخوف من تراجع علاقاتها مع دول التطبيع في ظل الإنفتاح على ايران
تهاو مستمر للعملة المحلية وسعر صرف الدولار يحقق أرقاماُ قياسية
في الذكرى الخامسة لرحيله.. تدشين مركز لتخليد إرث كاسترو بحضور الرئيس الفنزويلي
اسعار المحروقات إلى مزيد من الارتفاع
خطباء الجمعة: نرفض الارتهان للخارج
انتشار كبير لفيروس كورونا في البلاد ولا إجراءات حكومية
لقاء قبلي مسلح في وصاب السافل بذمار يندد بجريمة إعدام الأسرى
نيوز ويك: روسيا تسعى لإيجاد اتفاق بين ايران والسعودية وأميركا لا تعارض
الجيش الإسرائيلي في "أحدث ابتكاراته": اقتل طفلاً فلسطينياً تكن بطلاً
الأردن ... مسيرة احتجاجية ترفض اتفاقية المياه مقابل الطاقة مع الكيان الصهيوني والإمارات
أردوغان يلقي باللوم على القوى الخارجية في تدهور الليرة التركية
وزير الامن: العدو یحرص علی شن "الحرب المركبة" ضد إيران
على دول 4+1 ألا تربط مصالحها بأمريكا في المفاوضات مع ايران
وزير الخارجية المغربي: المشاركة الديمقراطية أداة لمكافحة التطرف
رئيسة الحكومة التونسية من الجزائر: البلدان يعملان من أجل الانطلاق في استراتيجية متكاملة
إدراجنا على لوائح الإرهاب غير مؤثر... والمرحلة الثانية من توزيع المازوت ستبدأ
اخماد حريق ضخم شب في مصنع للمنتجات البلاستيكية في أم درمان
وزيرة المرأة التونسية: قطعنا شوطاً كبيراً في تعزيز دور ومكانة المرأة
معرض بعنوان "الحضارة الإسلامية في روسيا" و"ركن الأرميتاج"
السعودية تؤكد موقفها الداعم للمجلس العسكري وتبارك الإتفاق السياسي
انعقاد المهرجان المغاربي للفيلم تحت شعار "السينما قاطرة أحلام"
هي الأولى من نوعها في فلسطين.. مهندسان فلسطينيان يبتكران آلة تنظيف الشوارع
الليرة اللبنانية تبلغ قاعا جديدا وسط حالة من الشلل بالحكومة
حوالي 100 عرض مسرحي في مهرجان أيام قرطاج
طالب عراقي يصنع التماثيل من الإطارات التالفة
استشهاد مواطن في منطقة الحيمة بالخوخة بنيران قوى التحالف السعودي الأميركي
المتظاهرون يصعدون احتجاجاتهم ويطالبون بمحاكمة الكاظمي وطرد بلاسخارت
منتدى افريقي دولي للاستثمار لتطوير الجاذبية الترابية