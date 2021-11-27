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آلاف الأردنيين يتظاهرون رفضًا لـ "مقايضة الكهرباء بالماء" مع الاحتلال الإسرائيلي

تظاهر آلاف الأردنيين في مسيرة احتجاجية في شوارع العاصمة عمان رفضًا لـ"مقايضة الكهرباء بالماء" مع كيان الاحتلال الاسرائيلي، اليوم الجمعة.
رمز الخبر: ۶۰۸۵۸
تأريخ النشر: 26 November 2021

موقع تابناك الإخباري_ورفع المشاركون لافتات كتبوا عليها أسماء المعتقلين من طلبة وناشطين، الذين اعتقلوا بسبب رفضهم لاتفاقية المياه الموقعة مع الكيان الصهيوني، مطالبين بالافراج الفوري عنهم جميعًا.

كما ندّد المشاركون بالخطوات والاتفاقيات التي من شأنها رهن مستقبل الأردن بيد الاحتلال الاسرائيلي، مطالبين في ذات السياق بالغاء كافة الاتفاقيات مع هذا الكيان بدءًا من اتفاقية وادي عربة، مرورًا باتفاقية الغاز، وليس انتهاءً باتفاقية الماء مقابل الكهرباء التي وقعتها حكومة بشر الخصاونة.

ورددوا شعارات أبرزها: "التطبيع خيانة"، "وادي عربة خيانة"، "ما رح نقبل بالتطبيع شعبي حر وما بضيع"، "رهنونا للكيان.. بكرة بحتلوا عمان"، وغيرها من الشعارات المنددة بالتطبيع والداعية الى الغاء جميع الاتفاقيات مع كيان الاحتلال الاسرائيلي.

وكانت حكومة الأردن قد وقعت مع نظيرتها الاماراتية وحكومة الاحتلال الاسرائيلي الإثنين الماضي، "إعلان نوايا" لمقايضة الكهرباء بالمياه، ما أثار غضبًا شعبيًا وسياسيًا عارمًا وصولًا الى دعوات لإسقاط الحكومة الاردنية.

و"إعلان النوايا" ينص على أن يعمل الأردن على توليد الكهرباء من الطاقة الشمسية لصالح "إسرائيل"، بينما ستعمل تل أبيب على تحلية المياه لصالح عمان، التي تعاني من الجفاف، وتحصل بالفعل على مياه من فلسطين المحتلة.

ويُصنف الأردن ثاني أفقر دولة في العالم بالمياه، وفق المؤشر العالمي للمياه.

وقالت وزارة المياه الأردنية، عبر بيان، إن "إعلان النوايا" يعني "الدخول في عملية دراسات جدوى خلال العام المقبل، من الممكن أن يحصل الأردن من خلالها على 200 مليون متر مكعب من المياه سنويا".

 

         

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