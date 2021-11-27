أبرز الأحداث المتوقعة لهذا اليوم الجمعة 26 تشرين الثاني/ نوفمبر 2021

موقع تابناك الإخباري:

فلسطين المحتلة | مسيرات منددة بالاحتلال الاسرائيلي بالضفة المحتلة

10:00 am - Palestine, State of

ايطاليا | اليوم الثاني من زيارة رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي، غير محددة المدة، إلى روما والفاتيكان، غداة لقائه البابا فرنسيس

10:00 am - Italy

لبنان | مؤتمر صحافي لوزير الصحة العامة الدكتور فراس الابيض ، "لعرض آخر المستجدات المتعلقة بكورونا واستعدادات القطاع الصحي للمرحلة المقبلة

10:30 am - Lebanon

روسيا | يستضيف الرئيس فلاديمير بوتين زعماء أرمينيا وأذربيجان في سوتشي

12:00 pm - Russian Federation

اوكرانيا | الرئيس فولوديمير زيلينسكي يعقد مؤتمراً صحفياً لمدة 3 ساعات في كييف

12:00 pm - Ukraine

روسيا | كلمة لوزير الخارجية سيرغي لافروف في الاجتماع الوزاري الثامن عشر بين روسيا والهند والصين

12:00 pm - Russian Federation

الجزائر | اليوم الأخير من فترة الصمت الانتخابي قبل فتح صناديق الاقتراع لانتخابات المجالس الشعبية (الولايات والبلديات) المبكرة المقررة السبت

01:00 pm - Algeria

ايطاليا | الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون ورئيس الوزراء الإيطالي، ماريو دراجي يعقدان مؤتمرًا صحفيًا عقب توقيع "معاهدة كويرينال"

01:00 pm - Italy

الاردن | الأردنيون يتظاهرون ضد اتفاق الماء مقابل الطاقة مع كيان الاحتلال الاسرائيلي

01:30 pm - Jordan

تركيا | تظاهرات في اسطنبول احتجاجًا على انهيار الليرة التركية مقابل الدولار

01:30 pm - Turkey

كمبوديا | اختتام مؤتمر صحفي عقب الاجتماع الافتراضي بين آسيا وأوروبا (ASEM)

02:00 pm - Cambodia

بلجيكا | رئيس منظمة حلف شمال الاطلسي (الناتو) ينس ستولتنبرغ يعقد مؤتمرًا صحفيًا قبل اجتماع وزراء خارجية الحلف

06:00 pm - Belgium

لبنان | كلمة متلفزة للأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله مساءً

08:30 pm - Lebanon