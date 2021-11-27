أبرز الأحداث المتوقعة لهذا اليوم الجمعة 26 تشرين الثاني/ نوفمبر 2021

موقع تابناك الإخباري:
فلسطين المحتلة | مسيرات منددة بالاحتلال الاسرائيلي بالضفة المحتلة
10:00 am - Palestine, State of
ايطاليا | اليوم الثاني من زيارة رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي، غير محددة المدة، إلى روما والفاتيكان، غداة لقائه البابا فرنسيس
10:00 am - Italy
لبنان | مؤتمر صحافي لوزير الصحة العامة الدكتور فراس الابيض ، "لعرض آخر المستجدات المتعلقة بكورونا واستعدادات القطاع الصحي للمرحلة المقبلة
10:30 am - Lebanon
روسيا | يستضيف الرئيس فلاديمير بوتين زعماء أرمينيا وأذربيجان في سوتشي
12:00 pm - Russian Federation
اوكرانيا | الرئيس فولوديمير زيلينسكي يعقد مؤتمراً صحفياً لمدة 3 ساعات في كييف
12:00 pm - Ukraine
روسيا | كلمة لوزير الخارجية سيرغي لافروف في الاجتماع الوزاري الثامن عشر بين روسيا والهند والصين
12:00 pm - Russian Federation
الجزائر | اليوم الأخير من فترة الصمت الانتخابي قبل فتح صناديق الاقتراع لانتخابات المجالس الشعبية (الولايات والبلديات) المبكرة المقررة السبت
01:00 pm - Algeria
ايطاليا | الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون ورئيس الوزراء الإيطالي، ماريو دراجي يعقدان مؤتمرًا صحفيًا عقب توقيع "معاهدة كويرينال"
01:00 pm - Italy
الاردن | الأردنيون يتظاهرون ضد اتفاق الماء مقابل الطاقة مع كيان الاحتلال الاسرائيلي
01:30 pm - Jordan
تركيا | تظاهرات في اسطنبول احتجاجًا على انهيار الليرة التركية مقابل الدولار
01:30 pm - Turkey
كمبوديا | اختتام مؤتمر صحفي عقب الاجتماع الافتراضي بين آسيا وأوروبا (ASEM)
02:00 pm - Cambodia
بلجيكا | رئيس منظمة حلف شمال الاطلسي (الناتو) ينس ستولتنبرغ يعقد مؤتمرًا صحفيًا قبل اجتماع وزراء خارجية الحلف
06:00 pm - Belgium
لبنان | كلمة متلفزة للأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله مساءً
08:30 pm - Lebanon