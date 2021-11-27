النص الأصلي
صفحه نخست » عمومی
۵۶مشاهدات
‍ پ

أبرز الأحداث المتوقعة لهذا اليوم الجمعة 26 تشرين الثاني/ نوفمبر 2021

رمز الخبر: ۶۰۸۵۵
تأريخ النشر: 26 November 2021

موقع تابناك الإخباري:

فلسطين المحتلة | مسيرات منددة بالاحتلال الاسرائيلي بالضفة المحتلة
10:00 am - Palestine, State of

ايطاليا | اليوم الثاني من زيارة رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي، غير محددة المدة، إلى روما والفاتيكان، غداة لقائه البابا فرنسيس
10:00 am - Italy

لبنان | مؤتمر صحافي لوزير الصحة العامة الدكتور فراس الابيض ، "لعرض آخر المستجدات المتعلقة بكورونا واستعدادات القطاع الصحي للمرحلة المقبلة
10:30 am - Lebanon

روسيا | يستضيف الرئيس فلاديمير بوتين زعماء أرمينيا وأذربيجان في سوتشي
12:00 pm - Russian Federation

اوكرانيا | الرئيس فولوديمير زيلينسكي يعقد مؤتمراً صحفياً لمدة 3 ساعات في كييف
12:00 pm - Ukraine

روسيا | كلمة لوزير الخارجية سيرغي لافروف في الاجتماع الوزاري الثامن عشر بين روسيا والهند والصين
12:00 pm - Russian Federation

الجزائر | اليوم الأخير من فترة الصمت الانتخابي قبل فتح صناديق الاقتراع لانتخابات المجالس الشعبية (الولايات والبلديات) المبكرة المقررة السبت
01:00 pm - Algeria

ايطاليا | الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون ورئيس الوزراء الإيطالي، ماريو دراجي يعقدان مؤتمرًا صحفيًا عقب توقيع "معاهدة كويرينال"
01:00 pm - Italy

الاردن | الأردنيون يتظاهرون ضد اتفاق الماء مقابل الطاقة مع كيان الاحتلال الاسرائيلي
01:30 pm - Jordan

تركيا | تظاهرات في اسطنبول احتجاجًا على انهيار الليرة التركية مقابل الدولار
01:30 pm - Turkey

كمبوديا | اختتام مؤتمر صحفي عقب الاجتماع الافتراضي بين آسيا وأوروبا (ASEM)
02:00 pm - Cambodia

بلجيكا | رئيس منظمة حلف شمال الاطلسي (الناتو) ينس ستولتنبرغ يعقد مؤتمرًا صحفيًا قبل اجتماع وزراء خارجية الحلف
06:00 pm - Belgium

لبنان | كلمة متلفزة للأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله مساءً
08:30 pm - Lebanon

 

         

الرجوع الى أعلى الصفحة
رایکم
الاسم:
البرید الإلکتروني:
* التعلیق:
آخرالاخبار
تغییر التحالفات: دراسة آخر التحولات السیاسیة المیدانیة للأزمة الیمنية
حزب الله يعزي بوفاة المناضل والكاتب سماح إدريس: القضية الفلسطينية خسرت برحيله ناصرا ومدافعا صلبا
أوساط العدو تتخوف من تراجع علاقاتها مع دول التطبيع في ظل الإنفتاح على ايران
تهاو مستمر للعملة المحلية وسعر صرف الدولار يحقق أرقاماُ قياسية
في الذكرى الخامسة لرحيله.. تدشين مركز لتخليد إرث كاسترو بحضور الرئيس الفنزويلي
اسعار المحروقات إلى مزيد من الارتفاع
خطباء الجمعة: نرفض الارتهان للخارج
انتشار كبير لفيروس كورونا في البلاد ولا إجراءات حكومية
لقاء قبلي مسلح في وصاب السافل بذمار يندد بجريمة إعدام الأسرى
نيوز ويك: روسيا تسعى لإيجاد اتفاق بين ايران والسعودية وأميركا لا تعارض
الجيش الإسرائيلي في "أحدث ابتكاراته": اقتل طفلاً فلسطينياً تكن بطلاً
الأردن ... مسيرة احتجاجية ترفض اتفاقية المياه مقابل الطاقة مع الكيان الصهيوني والإمارات
أردوغان يلقي باللوم على القوى الخارجية في تدهور الليرة التركية
وزير الامن: العدو یحرص علی شن "الحرب المركبة" ضد إيران
على دول 4+1 ألا تربط مصالحها بأمريكا في المفاوضات مع ايران
وزير الخارجية المغربي: المشاركة الديمقراطية أداة لمكافحة التطرف
رئيسة الحكومة التونسية من الجزائر: البلدان يعملان من أجل الانطلاق في استراتيجية متكاملة
إدراجنا على لوائح الإرهاب غير مؤثر... والمرحلة الثانية من توزيع المازوت ستبدأ
اخماد حريق ضخم شب في مصنع للمنتجات البلاستيكية في أم درمان
وزيرة المرأة التونسية: قطعنا شوطاً كبيراً في تعزيز دور ومكانة المرأة
معرض بعنوان "الحضارة الإسلامية في روسيا" و"ركن الأرميتاج"
السعودية تؤكد موقفها الداعم للمجلس العسكري وتبارك الإتفاق السياسي
انعقاد المهرجان المغاربي للفيلم تحت شعار "السينما قاطرة أحلام"
هي الأولى من نوعها في فلسطين.. مهندسان فلسطينيان يبتكران آلة تنظيف الشوارع
الليرة اللبنانية تبلغ قاعا جديدا وسط حالة من الشلل بالحكومة
حوالي 100 عرض مسرحي في مهرجان أيام قرطاج
طالب عراقي يصنع التماثيل من الإطارات التالفة
استشهاد مواطن في منطقة الحيمة بالخوخة بنيران قوى التحالف السعودي الأميركي
المتظاهرون يصعدون احتجاجاتهم ويطالبون بمحاكمة الكاظمي وطرد بلاسخارت
منتدى افريقي دولي للاستثمار لتطوير الجاذبية الترابية