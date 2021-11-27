مستشار الملك للشؤون الدبلوماسية يسلم البابا رسالة من ملك البحرين لزيارة المنامة

بعث الملك البحريني حمد بن عيسى آل خليفة، برسالة إلى بابا الفاتيكان فرنسيس تضمنت دعوة رسمية لزيارة البحرين، وقد نقل الرسالة مستشار الملك للشؤون الدبلوماسية خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة.

موقع تابناك الإخباري_استقبل بابا الفاتيكان فرنسيس، مستشار الملك البحريني للشؤون الدبلوماسية خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة، امس الخميس في الفاتيكان.

وقد نقل المستشار خالد رسالة من الملك البحريني حمد بن عيسى آل خليفة إلى البابا فرنسيس تضمنت دعوة رسمية لزيارة البحرين.

وأعرب عن تقدير الملك حمد للدور المحوري البارز للبابا فرنسيس في إرساء وتعزيز الحوار بين الأديان والتفاهم بين مختلف الثقافات والحضارات، ونشر قيم الأخوة الإنسانية والتعايش بين الجميع، وفق بيان رسمي بحريني.

وأكد المسؤول البحريني دعم الملك "لوثيقة الاخوة الانسانية ومبادئها السامية والمساعي الحميدة والجهود الدؤوبة وأهمية البناء عليها من أجل ضمان مستقبل أكثر ازدهارًا ورخاءً للبشرية بأسرها".

من جانبه، أكد البابا فرنسيس أن الدعوة لزيارة البحرين "تجسد ما تتسم به البحرين كنموذج يحتذى به في الانفتاح والتعايش بين كافة مكونات المجتمع"، معربًا عن تقديره "لحكمة الملك حمد وحرصه الدائم علي تعزيز ثقافة الحوار والتسامح ولمبادراته الرامية إلى تعزيز ونشر مبادئ التعايش والتآخي بين جميع الدول والشعوب".