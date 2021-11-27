الأمين القطري لحزب البعث: لسنا حبرا على ورق بل نحن قادرون وموجودون

أكد الأمين القطري لحزب البعث العربي الاشتراكي في لبنان علي حجازي أن الإنطلاقة الجديدة للحزب تعتمد على دراسة الواقع اللبناني وتراعي الظروف السياسية والإقتصادية.

وأكد حجازي في حديث خاص لتابناك على هامش احتفال أقامه الحزب في الذكرى الـ51 للحركة التصحيحية، أن الإدارة الجديدة "تمتلك مباركة من رئيس المجلس القومي الدكتور بشار الأسد وهذا رصيد كبير يجب توظيفه بقيادة وادارة جيدة وعمل فعلي".

وأشار الأمين القطري لحزب البعث العربي الاشتراكي في لبنان "أن حزب البعث العربي الاشتراكي كان ومازال من الاحزاب العروبية والممانعة والتي تحمل الراية في المقدمة".

ورأى حجازي "أن الحزب ليس حبر على ورق وأن كل محاولات التغييب التي مورست عليه باءت بالفشل والحزب سيعود بقوة على الساحة اللبنانية ليأخذ دوره المؤثر".

وأقام حزب البعث العربي الاشتراكي في لبنان يوم الخميس إحتفالاً بمناسبة الذكرى الـ51 للحركة التصحيحية في حزب البعث العربي الإشتراكي.

واحتفى الحزب باستلام اعضاء القيادة القطرية مهامهم، ذلك بحضور السفير السوري علي عبد الكريم علي وحشد من السياسيين والوزراء والنواب وممثلين عن الاحزاب الوطنية اللبنانية والفلسطينية ونقابيين ورؤساء بلديات ومخاتير وفعاليات اجتماعية واقتصادية، بالإضافة إلى المناصرين من مختلف المناطق.