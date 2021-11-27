وزير حرب الاحتلال ينهي زيارته إلى الرباط واصفا إياها بالهامة جدا لـ"أمن إسرائيل"

أعلن وزير الحرب الإسرائيلي بيني غانتس إنتهاء زيارته إلى المغرب، واصفا إياها بأنها كانت "مهمة جدا من أجل أمن إسرائيل".

موقع تابناك الإخباري_وقال غانتس في تغريدة على تويتر إن "الاتفاقية التاريخية التي وقعت عليها ستسمح بمزيد من التطوير للعلاقة في الجانب الاستخباراتي وفي التعاون العسكري" بين المغرب وكيان الاحتلال.

وشكر وزير حرب الاحتلال ملك المغرب "الذي رعى الزيارة وجميع كبار القادة السياسيين والأمنيين الذين التقيت بهم".

ويتعمق تحالف سياسي وأمني وعسكري بين الرباط وتل أبيب، بعد دخول التطبيع بينهما مرحلة جديدة مع توقيع اتفاقية "أبراهام" برعاية واشنطن، وهو الاتفاق الذي فجر موجة غضب داخلية وتنديد عربي وإسلامي، فيما أجمع الفلسطينيون بمختلف فصائل المقاومة إضافة إلى السلطة على وصفه بـ"الغدر والخيانة والطعنة في الظهر".