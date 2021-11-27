حزب البعث يحتفي بالذكرى الـ51 للحركة التصحيحية

أقام حزب البعث العربي الاشتراكي في لبنان إحتفالاً بمناسبة الذكرى الـ51 للحركة التصحيحية في حزب البعث العربي الإشتراكي.

موقع تابناك الإخباري_واحتفى الحزب باستلام اعضاء القيادة القطرية مهامهم، ذلك بحضور السفير السوري علي عبد الكريم علي وحشد من السياسيين والوزراء والنواب وممثلين عن الاحزاب الوطنية اللبنانية والفلسطينية ونقابيين ورؤساء بلديات ومخاتير وفعاليات اجتماعية واقتصادية، بالإضافة إلى المناصرين من مختلف المناطق.

وقال الأمين القطري لحزب البعث العربي الاشتراكي في لبنان علي حجازي إن الإنطلاقة الجديدة للحزب في لبنان تعتمد على دراسة الواقع اللبناني وتراعي الظروف السياسية والإقتصادية.

وأثنى الحاضرون على قيادة الرئيس السوري السابق حافظ الأسد للحركة التصحيحية، مؤكدين على دور سوريا اليوم بقيادة الرئيس بشار الأسد، في التصدي للمشاريع الغربية والإسرائيلية، ودعم المقاومة.