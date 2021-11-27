السعودية تؤكد موقفها الداعم للمجلس العسكري وتبارك الإتفاق السياسي

اثنى رئيس مجلس السيادة الإنتقالي السوداني الفريق اول ركن عبدالفتاح البرهان على الأدوار التي تضطلع بها السعودية لدعم الفترة الانتقالية والتحول الديمقراطي في السودان.

موقع تابناك الإخباري_وأكد خلال لقائه بالقصر الجمهوري السفير السعودي بالخرطوم علي بن حسن جعفر المضي قدماً لإستكمال هياكل السلطة الإنتقالية.

من جانبه نقل السفير علي بن حسن جعفر، تهاني وتبريكات الملك سلمان بن عبدالعزيز ومحمد بن سلمان، بالوصول للإتفاق السياسي التاريخي الذي وضع السودان على مسار الانتقال الديمقراطي وعودة الدكتور عبدالله حمدوك لمنصبه، مشيراً إلى ضرورة العمل على تحقيق آمال وتطلعات الشعب السوداني.

وأضاف السفير السعودي، ان اللقاء تناول العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل دعمها وتطويرها، مؤكداً استعداد المملكة لتقديم كافة المساعدات لإنجاح الفترة الانتقالية والتحول الديمقراطي في السودان.