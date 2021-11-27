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مهدي النجار يتحدى الإعاقه ويبدع بأعمال النجارة

تحدى المواطن العراقي مهدي النجار كل الضروف ولم توقفه الاعاقة من ممارسة عملة، فقد نصف يده بالحرب العراقية الايرانية عام 1987، لكنه عشق مهنة النجارة وابدع فيها وعمل فيها مايقارب 20 سنه وهو يمتلك عائلة كبيرة.
رمز الخبر: ۶۰۸۳۸
تأريخ النشر: 26 November 2021

موقع تابناك الإخباري_وقال المواطن مهدي "في سنة 1987 تم الاصابه واتجهت الى النجارة بمساعدة احد اصدقائي الذي علمني اصول النجارة ولم اهتم الى العوق كون يدي اليمنا موجودة والحمد الله واصبحت استاذ في عمل النجارة بجهود اصدقائي ، والدافع الذي جعلني اتعلم وانجح هي عائلتي كوني المسؤل عنها".

وقال نجار آخر يدعى ماجد حميد "عمل معنا مايقارب 20 سنة في بداية الامر لم يكن موهوبا ولاكنها بعزيمته واصرارة وحبه للعمل استطاع تطوير نفسة وان يكون من امهر النجارين ، ولم ارى ان العوق كان عائق في عملة وكان مهدي يمتلك 2 من الايدي مثابر ومحب لعملة".

وأضاف النجار مهدي "الحمد الله انا امتلك عائلة متكونة من 10 اطفال 5اناث و 5 اولاد واستطعت توفير كل مايتمنون ولم اقصر عليهم ، وعملت على تزويجهم وادخالهم افضل المدارس كل هذا بفضل مهنه النجارة ، رغم ان زوجتي توفت في مرض السكر وكنت لهم الاب والام".

وقال باسم مهدي، ابن النجار مهدي شلتاغ "انا ابي علمني منذ الصبى عمل النجارة وعملنا سويتا رغم اني طموحي كان ان اكون لاعب مصارعة لاكن كنت سنداً لوالدي وعملت معه وارى ان والدي لم يوقفه العوق واستمر في عملة وفي تعليمنا مهنة النجارة".

 

         

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