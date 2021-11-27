وزير المرأة الليبية تدعو إلى التضامن والتعاون من أجل قضايا المرأة

أكدت حورية خليفة الطرمال، وزيرة الدولة لشؤون المرأة بليبيا، ورئيسة المجلس الأعلى للمنظمة في دورته الحالية، أن التغيير الإيجابي الذي تسعي له المرأة العربية مرهون بشكل كبير بواقعها المعاش ومدى تمكنها من القيام بأدوارها في الأعمار والتنمية.

موقع تابناك الإخباري_وقالت الطرمال إن هذا لا يأتى إلا من خلال ترسيخ دورها كمواطنة فاعلة والدعوة إلى إشراكها في الإصلاح المجتمعي والتغيير في كافة قضايا الأمة.

وتطرقت حورية خليفة الطرمال إلى أنه في ضوء التحديات الراهنة، يجب السعي إلى التضامن والتعاون من أجل قضايا المرأة. ووجهت التحية إلى منظمة المرأة العربية -بيت خبرة المرأة العربية- على ما تبذله من جهود لتمكين المرأة في المنطقة العربية ومد جسور التواصل بين النساء العربيات.

وتعقد منظمة المرأة العربية الاجتماع العاشر لمجلسها الأعلى بدولة المقر بالقاهرة، وتترأس الاجتماع حورية خليفة الطرمال، وزيرة الدولة لشؤون المرأة في ليبيا، ورئيس المجلس الأعلى للمنظمة في دورته الحالية.