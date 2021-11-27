طالب عراقي يصنع التماثيل من الإطارات التالفة

استطاع شاب من محافظة الحلة من خلال رسالة الماجستير الحصول على براءة اختراع في استخراج مواد من الأطارات التالفة واستخدامها في صناعة التماثيل وفن النحت، باضافة مواد مساعدة لانتاج منحوتات فنية تشكلية استطاع ان يحول المخلفات الى مجسمات فنية وجمالية.

موقع تابناك الإخباري_وقال المخترع منتظر الشيباني "تمكنا من عمل في هذا المادة وهذه الخامه على مدار سنتين بجهد متواصل واباشراف عدد من الاساتذه الاكفاء في هذه المادة وبفحوصات فنية وهندسية ، المنتج عبارة عن المادة الاساسية وهي مثروم الاطارات التالفة وهي متوفرة في عدد من المعامل، والمادة الثانية هي مادة الاسمنت البوت رندي وهو متوفر في جميع الاسواق اضافة الى مادة الرزنك المصلب واضفنا جمالية اخرى من خلال اضافة الاكاسيد الملونة".

وقال مدير شؤون الطلبة في جامعة بابل، قيل العيناوي "نشكل دعم على جميع البحوث وهذا البحث جديد وليس له مشابه وهو من متتطلبات العلم وتم اضافته في جانب براءة الاختراع والطالب كان جدا متميز في هذا الاختراع".