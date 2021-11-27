اخماد حريق ضخم شب في مصنع للمنتجات البلاستيكية في أم درمان

شب حريق في مصنع الأمجد للمنتجات البلاستيكية بالمنطقة الصناعية أم درمان، لم يسفر عن أي خسائر في الأرواح.

موقع تابناك الإخباري_ووقف المدير العام المكلف بوزارة الصناعة والتجارة ولاية الخرطوم أمين حسن عبد البنات، على عمليات احتواء وإخماد الحريق، واطلع على ملابسات نشوب الحريق من قبل إدارة المصنع وأمن على المساعدة في أي تدابير رسمية من شأنها أن تسهم في إعادة تشغيل المصنع بأسرع ما يمكن.

وأشاد عبد البنات بالجهود التي بذلت من قبل منسوبي الدفاع المدني ومهنيتهم العالية في إخماد وإحتواء الحريق وتقليل الخسائر المادية ومنع امتداد الحريق إلى المنشآت المجاورة.

كما اطلع على ملابسات نشوب الحريق من قبل إدارة المصنع، وأمن على المساعدة في أي تدابير رسمية من شأنها أن تسهم في إعادة تشغيل المصنع بأسرع ما يمكن.