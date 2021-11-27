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وزيرة المرأة التونسية: قطعنا شوطاً كبيراً في تعزيز دور ومكانة المرأة

ثمنت آمال بلحاج موسى، وزيرة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن في تونس على التقرير الأخير الصادر عن المنظمة لرصد أثر جائحة كورونا على وضع المرأة والفتاة في المنطقة العربية، والخطة العربية الاسترشادية للاستجابة للحد من أثر الجوائح على النساء والفتيات.
رمز الخبر: ۶۰۸۲۸
تأريخ النشر: 26 November 2021

موقع تابناك الإخباري_وقالت لحاج موسى أن تونس أسهمت فيها من خلال إبراز مختلف التدابير التي تم اتخاذها لفائدة المرأة والأسرة وفئة كبار السن للتخفيف من آثار هذه الجائحة.

وأشارت إلى أن تونس تعمل حاليا، في إطار خطة وطنية بمشاركة مختلف الأطراف المتداخلة، على دراسة جملة من الإجراءات للتسريع بتعافي القطاعات التي تضررت من آثار كوفيد-19، وتعتمد الخطة التمكين الاقتصادي لمختلف فئات المرأة خاصة في بيئات العمل وفي القطاع غير المنظم وفي الريف.

وتعقد منظمة المرأة العربية الاجتماع العاشر لمجلسها الأعلى بدولة المقر بالقاهرة، وتترأس الاجتماع حورية خليفة الطرمال، وزيرة الدولة لشؤون المرأة في ليبيا، ورئيس المجلس الأعلى للمنظمة في دورته الحالية.

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