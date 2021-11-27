معرض بعنوان "الحضارة الإسلامية في روسيا" و"ركن الأرميتاج"

موقع تابناك الإخباري_ويأتي المعرضُ في إطارِ التعاونِ الثنائيِّ الوثيقِ بينَ المتحفِ الوطنيِّ ومتحفِ "الأرميتاج" في مدينة "سانت بطرسبورغ" بروسيا الاتحادية، وفي سياقِ الدبلوماسيةِ الثقافيّةِ التي ينتهجُها المتحفُ الوطني.

ويهدُفُ المعرض إلى إبرازِ روائعِ الحضارةِ الإسلاميّةِ في روسيا، ويضمُ مجموعةً من القِطعِ المتحفيةِ الفريدة ترجعُ إلى عدةِ قرونٍ منصرمة، ونماذجَ من المكتشفاتِ الأثريّةِ والحليِّ والخزف التي تأتي من مختلِفِ البقاعِ الروسية.

رعى حفلَ التدشينِ وزيرُ الأوقافِ والشؤونِ الدينية الشيخ عبدالله بن محمد السالمي.