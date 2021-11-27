رئيسة الحكومة التونسية من الجزائر: البلدان يعملان من أجل الانطلاق في استراتيجية متكاملة

أكدت رئيسة حكومة التونسية نجلاء بودن، من الجزائر أن البلدين يعملان من أجل الانطلاق في “استراتيجية متكاملة” في العلاقات الثنائية بينهما.

موقع تابناك الإخباري_وذكرت بودن، في تصريح صحفي عقب استقبالها من قبل رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون قائلة : نحن في بلدنا وهذا اللقاء يندرج ضمن اللقاءات الدورية التي تجمعنا ببعضنا البعض من أجل تعزيز علاقاتنا الثنائية، لننتقل إلى الأهم من خلال الانطلاق في استراتيجية متكاملة بين الجزائر وتونس".

وقالت انه “كان لي الشرف العظيم بلقاء الرئيس عبد المجيد تبون وقد نقلت له تحيات رئيس الجمهورية قيس سعيد”.

و قد جرى الاستقبال بمقر رئاسة الجمهورية بحضور الوزير الأول وزير المالية, أيمن بن عبد الرحمان, و وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج, رمطان لعمامرة, ومدير ديوان رئاسة الجمهورية, عبد العزيز خلف”.