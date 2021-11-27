البرهان: عازمون على إكمال عملية التحول الديمقراطي في البلاد

جدد الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة في السودان، عزم حكومة الفترة الانتقالية على إكمال عملية التحول الديمقراطي وتحقيق تطلعات الشعب السوداني في قيام انتخابات حرة ونزيهة تقود إلى حكومة مدنية منتخبة.

موقع تابناك الإخباري_وأشاد البرهان خلال لقائه بالمبعوث الخاص لمملكة النرويج للسودان وجنوب السودان اندريه ستناسن، بالعلاقات المتطورة بين الخرطوم وأوسلو، مشيرا إلى الدعم الذي ظلت تقدمه النرويج للسودان وجهودها المستمرة من أجل إنجاح الفترة الانتقالية.

ومن جانبه رحب مبعوث النرويج للسودان وجنوب السودان، اندرية ستناسن، بالإعلان السياسي الموقع بين رئيس مجلس السيادة ورئيس الوزراء عبد الله حمدوك والذي عاد بموجبه الدكتور عبد الله حمدوك لرئاسة الوزراء، مؤكدا أن بلاده ستواصل جهودها لدعم السودان في كافة المجالات. وعبر عن تمنياته للسودان بدوام التقدم والازدهار.