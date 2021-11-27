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وكيل وزارة الأشغال يوضح مستجدات الإعمار وموعد انتهاء إزالة برج الجوهرة في غزة

كشف وكيل وزارة الأشغال العامة والإسكان بغزة ناجي سرحان اليوم الخميس مستجدات عملية إعادة الإعمار في القطاع.
رمز الخبر: ۶۰۸۲۳
تأريخ النشر: 25 November 2021

موقع تابناك الإخباري_وقال سرحان خلال لقاء مع صحفيين نظمه منتدى الإعلاميين بمقره في مدينة غزة إن "الأضرار المباشرة جراء العدوان الإسرائيلي الأخير وما قبله تبلغ نحو مليار دولار".

وأوضح أن الوزارة حصرت أضرار مباشرة من العدوان الأخيرة بلغت 479 مليون دولار، إضافة إلى 600 مليون دولار من الحروب السابقة.

ولفت سرحان أن 50 % من الأضرار الجزئية في العدوان الأخير تم تعويضها أو هي تحت التعويض حاليًا.

وأكد أن الوزارة قدمت للجهات المانحة خطة تنموية تقدر بـ 3.8 مليار دولار، تشمل الأضرار المباشرة وغير المباشرة الناجمة عن اعتداءات الاحتلال، فضلاً عن إصلاح البنية التحتية حتى يعود قطاع غزة إلى الحياة.

وبين وكيل وزارة الأشغال أن العديد من الدول لديها التزامات مالية من أجل إعادة الإعمار، موضحًا أن العملية تسير بشكل جيد كما هو متوقع.

وذكر سرحان أن مصر بدأت بإنشاء بكورنيش في السودانية حتى الواحة شمال قطاع غزة إضافة لـ3 مدن سكنية.

كما قدمت مصر أيضًا، وفق سرحان، مخططًا أوليًا لإنشاء كوبري الشجاعية، مضيفا أن مسؤوليها طلبوا معلومات أخرى "وزودناهم بها من أجل التعديل عليه". ولفت إلى أنهم سيتسلموا "خلال الأسبوعين تصورًا أوليًا للكوبري ومكوناته ومساره".

ونوه سرحان إلى أن دور الوزارة يتمثل في إدارة عملية إعادة الإعمار وتسليم الكشوفات للمانحين، موضحًا أن الأموال تسلم من المانح إلى المواطن مباشرة، والوزارة لا تتسلم أي أموال.

وفيما يتعلق ببرج الجوهرة، قال سرحان إنه جرى إزالة 5 طوابق، وتبقت 5 أخرى من أجل الانتهاء من هذه العملية.

وتوقع أن "تكون هناك إزالة شبه كاملة للبرج خلال أسبوعين، وبعدها سنفتح الطرقات المجاورة له بشكل جزئي".

وبين سرحان أن الوزارة اتبعت هذه الطريقة البطيئة في إزالة البرج لمنع وقوع أي ضرر على الجيران، نظرًا لضخامة حجمه.

         

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