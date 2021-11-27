فصائل المقاومة تدين تصنيف استراليا لحزب الله بالارهابي وتشجب زيارة غانتس للمغرب وتحيي كل من يرفض التطبيع

وقالت في بيان اليوم الخميس،وصل تابناك نسخة منه : نرفض ما قامت به الحكومة الأسترالية من تصنيف حزب الله اللبناني (منظمة إرهابية)، ونؤكد ان هذا القرار الذي يتساوق مع التصنيف الغربي لقوى المقاومة الفلسطينية بالارهاب يخدم بالدرجة الأولى الكيان الصهيوني ومصالحه الاستعمارية في العالم.

وتابع: ندين وبشدة الزيارة التطبيعية للمجرم غانتس للمملكة المغربية، التي تفضح مدى الهبوط الأخلاقي والقيمي الذي وصلت له أنظمة التطبيع الخائنة لإرادة شعوبها.

واكمل: نحيي كل الجهات والمؤسسات والشخصيات التي رفضت التطبيع والعلاقة مع الاحتلال في (الأردن، والمغرب، وماليزيا، واليونان.. وغيرها).

وختم البيان بالقول: نؤكد أن الجماهير الحرة التي عبرت عن رفضها للاتفاقيات والزيارات التطبيعية في المنطقة هي التي تعبر عن الإرادة الحقيقية لجماهير أمتنا الواعية والحية.