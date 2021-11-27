النص الأصلي
صفحه نخست » عمومی
۵۶مشاهدات
‍ پ

إصابات بـ"المطاط" والاختناق ومنع الطلبة من الوصول إلى مدراسهم في اللبن الشرقية

أصيب عدد من المواطنين، بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، وبحالات اختناق، خلال تصديهم لاقتحام عشرات المستوطنين في قرية اللبن الشرقية جنوب نابلس، اليوم الخميس.
رمز الخبر: ۶۰۸۱۸
تأريخ النشر: 25 November 2021

موقع تابناك الإخباري_وأعلن رئيس المجلس القروي يعقوب عويس أن عشرات المستوطنين يرافقهم جيش وشرطة الاحتلال، اقتحموا مدخل القرية ومنعوا الطلبة من الوصول إلى مدارسهم، ما أدى إلى اندلاع مواجهات، أطلق خلالها الجيش قنابل الغاز المسيل للدموع، أدت لإصابة عدد من الطلبة والمواطنين بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط في أنحاء متفرقة من أجسادهم وبحالات اختناق.

يشار إلى أن اللبن الشرقية محاطة بعدد من المستوطنات والبؤر الاستيطانية، أبرزها: مستوطنة "معاليه لفونة"، و"عيلي"، و"شيلو"، وعدد من البؤر الاستيطانية كـ"جفعات هروئيه"، و"جفعات هاريئيل"، و"نيفيه شير"، و"راحاليم"، و"حي دان".

ويعاني أهل اللبن الشرقية، من إجراءات وممارسات همجية شبه يومية من قبل المستوطنين وقوات الاحتلال، أبرزها الاعتداء على طلبة المدارس الثانوية الواقعة على شارع رام الله نابلس الرئيسي، مما يعيق وصول الطلبة إلى مدارسهم إلى مدارسهم.

الرجوع الى أعلى الصفحة
رایکم
الاسم:
البرید الإلکتروني:
* التعلیق:
آخرالاخبار
إدراجنا على لوائح الإرهاب غير مؤثر... والمرحلة الثانية من توزيع المازوت ستبدأ
باريس وروما توقعان معاهدة التعاون الثنائي المعزز وسط ضجة كبيرة
استشهاد مواطن في منطقة الحيمة بالخوخة بنيران قوى التحالف السعودي الأميركي
إحباط هجوم على مقر وزارة الداخلية نفذه أحد العائدين من القتال مع المجموعات الإرهابية في سوريا
40 ألف مصل يؤدون صلاة الجمعة في المسجد الأقصى
استشهاد امرأتين في محافظة تعز بغارات لطيران قوى التحالف السعودي الأميركي
إصابات خلال المسيرات الرافضة للاستيطان في بيتا وبيت دجن
المتظاهرون يصعدون احتجاجاتهم ويطالبون بمحاكمة الكاظمي وطرد بلاسخارت
آلاف الأردنيين يحتجون على مقايضة الكهرباء بالماء مع الاحتلال
مواجهات مع الاحتلال وسط الخليل ودعوات رافضة لزيارة رئيس الكيان إلى المسجد الابراهيمي
تشييع جثمان الشهيد الفتى أمجد أبو سلطان في بيت لحم
اطلاق الجولة الثانية من تراخيص التنقيب البحري عن النفط والغاز
مبنى جديد للسفارة الامريكية في بيروت هو الأكبر في المنطقة بعد سفارة بغداد
وفاة المناضل سماح ادريس.. أحد أبرز المدافعين عن فلسطين
طالبو لجوء يتحدون غضب البحر وقساوة الطقس في قناة المانش بين فرنسا وبريطانيا
وزير الخارجية المغربي: المشاركة الديمقراطية أداة لمكافحة التطرف
رئيسة الحكومة التونسية من الجزائر: البلدان يعملان من أجل الانطلاق في استراتيجية متكاملة
وزيرة المرأة التونسية: قطعنا شوطاً كبيراً في تعزيز دور ومكانة المرأة
انعقاد المهرجان المغاربي للفيلم تحت شعار "السينما قاطرة أحلام"
اخماد حريق ضخم شب في مصنع للمنتجات البلاستيكية في أم درمان
معرض بعنوان "الحضارة الإسلامية في روسيا" و"ركن الأرميتاج"
السعودية تؤكد موقفها الداعم للمجلس العسكري وتبارك الإتفاق السياسي
الليرة اللبنانية تبلغ قاعا جديدا وسط حالة من الشلل بالحكومة
إدراجنا على لوائح الإرهاب غير مؤثر... والمرحلة الثانية من توزيع المازوت ستبدأ
هي الأولى من نوعها في فلسطين.. مهندسان فلسطينيان يبتكران آلة تنظيف الشوارع
حوالي 100 عرض مسرحي في مهرجان أيام قرطاج
طالب عراقي يصنع التماثيل من الإطارات التالفة
منتدى افريقي دولي للاستثمار لتطوير الجاذبية الترابية
وزير المرأة الليبية تدعو إلى التضامن والتعاون من أجل قضايا المرأة
احتفال بمناسبة "اليوم العالمي للمدن"