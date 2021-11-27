خبراء روس يدربون عناصر الجيش السوري على مختلف أنواع الرمي ونزع الألغام في تدمر

اعلنت وزارة الدفاع الروسية، إن الخبراء العسكريين الروس، يقومون في منطقة تدمر بتدريب عناصر من المشاة والهندسة العسكرية بالجيش السوري.

موقع تابناك الإخباري_قالت وزارة الدفاع الروسية، إن الخبراء العسكريين الروس، يقومون في منطقة تدمر بتدريب عناصر من المشاة والهندسة العسكرية بالجيش السوري.

ويجري هذا التدريب خلال دورات تدريبية قتالية، في إطار تبادل الخبرات، وهي تنفذ في ظروف قريبة جدا من ظروف القتال الحقيقية. وتقام تدريبات اليوم، في بيئة قريبة قدر الإمكان من البيئة القتالية الحقيقية.

ونشرت الوزارة، مشاهد لعمليات تدريب عناصر مجموعة اقتحام عسكرية سورية عند سفح القلعة الأثرية في تدمر. ويتضمن سيناريو التدريب، إخراج العدو من المنطقة المحصنة. وبعد ذلك يقوم العسكريون بتفتيش المنطقة وبتفكيك عبوات متفجرة المموهة.