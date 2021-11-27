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الصحة تتسلم 5 ملايين جرعة من لقاح "كوف بارس" المصنع محليا

اعلن وزير الجهاد الزراعي الايراني جواد ساداتي نجاد عن تسليم شحنة تضم 5 ملايين جرعة من لقاح "كوف بارس" محلي الصنع لوزارة الصحة والعلاج والتعليم الطبي، معربا عن امله بان يصل العدد الى 40 مليون جرعة حتى نهاية العام الجاري (العام الايراني ينتهي في 20 اذار/مارس 2022).
رمز الخبر: ۶۰۸۱۵
تأريخ النشر: 25 November 2021

موقع تابناك الإخباري_واشار ساداتي نجاد في تصريح صحفي اليوم الخميس الى ماضي مؤسسة "رازي" المنتجة للقاح والذي يعود الى 100 عام. وقال: هنالك 7 لقاحات منتجة من قبل مؤسسة "رازي" من بين 11 لقاحا بشريا منتجا داخل البلاد.

واشار الى "الماضي اللامع لمؤسسة "رازي" في مجال صادرات منتوجاتها خلال العقود الماضية"، واعتبر المؤسسة انها تشكل رصيدا كبيرا للقطاع الصحي في البلاد. وقال: ان بعض الدول التي نجحت في انتاج لقاح كورونا تلقت تكنولوجيا منتوجاتها من مؤسسة "رازي".

واوضح ان مؤسسة "رازي" تستخدم تكنولوجيا جديدة في انتاج لقاح كورونا، الامر الذي يزيد من فاعلية اللقاح. وقال: لقد تم اليوم تسليم شحنة تضم 5 ملايين جرعة من قاح كورونا ونامل بان يصل العدد الى 40 مليونا حتى نهاية العام.

بدوره، اكد وزير الصحة والعلاج والتعليم الطبي الايراني بهرام عين اللهي دعم الحكومة الجاد للانتاج الداخلي للقاحات المضادة لفيروس كورونا.

واشار عین اللهي في تصريح صحفي اليوم الخميس الى ان انتاج لقاح كورونا في مؤسسة "رازي" يعد مثالا للثقة بالنفس لدى العلماء والشباب الايرانيين وقال: سيتم اليوم تسليم 5 ملايين جرعة من لقاح كورونا منتج من قبل مؤسسة "رازي" (لوزارة الصحة).

واضاف: ان تكنولوجيا انتاج لقاح كورونا من قبل مؤسسة "رازي" هي تكنولوجيا بروتين جديد التركيب، وتعد واحدة من احدث التكنولوجيا المتعلقة بانتاج اللقاحات في العالم.

وتابع عين اللهي: ان مؤسسة "رازي" قادرة على انتاج وتسليم 20 مليون جرعة حتى نهاية الشهر القادم (20 كانون الثاني/يناير 2022) و 40 مليون جرعة حتى نهاية العام (العام الايراني ينتهي في 20 اذار/مارس 2022) و 90 مليون جرعة حتى منتصف العام القادم (ايلول/سبتمبر 2022).

واوضح ان مؤسسة "رازي" قادرة على تصدير لقاحاتها المنتجة الى الدول الاخرى متى ما تم توفير حاجة البلاد في هذا الصدد.

ونوه الى دعم الحكومة الجاد بناء على تاكيدات رئيس الجمهورية للقاحات المنتج محليا واضاف: انه بناء على ذلك تقوم الوزارة بالشراء المسبق للقاحات مؤسسة "رازي".

 

         

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