بدء عملية تسوية خاصة بأبناء دير الزور في مدينة الميادين

موقع تابناك الإخباري_استقبل مركز المدينة أكثر من سبعة آلاف شخص انضموا إلى عملية التسوية التي انطلقت في الرابع عشر من الشهر الجاري في الصالة الرياضية بمدينة دير الزور.

وعبر عدد من الذين تمت تسوية أوضاعهم عن سعادتهم باستمرار التسوية التي تمكنهم من ممارسة حياتهم الطبيعية حيث أشار طه عناد الحامد واحمد عناد ومحمود السعيد إلى أنهم قاموا بتسوية أوضاعهم وسيعودون إلى صفوف الجيش العربي السوري.

كما لفت محمود جاسم المحمد ومحمود عواد وطالب الحمد إلى أن تسوية أوضاعهم تمت بسهولة ووجهوا الدعوة لكل من تشملهم التسوية للمبادرة والانضمام إليهم والعودة إلى حياتهم الطبيعية.