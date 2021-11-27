افتتاح أعمال المؤتمر الجهوي الإفريقي الخامس للجنة الدولية للري والصرف CIID

افتتح في الجزائر أعمال المؤتمر الجهوي الإفريقي الخامس للجنة الدولية للري والصرف CIID، تحت عنوان: "التدبير المستدام للري من أجل تحسين مرونة الزراعة في أفريقيا".

موقع تابناك الإخباري_وافتتح المؤتمر تحت إشراف الجمعية الوطنية لتحسين الأراضي والري والصرف والبيئة (ANAFIDE)، بشراكة مع اللجنة الدولية للري والصرف (ICID) ووزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات.

ويستمر هذا الحدث، المقام تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، إلى حدود ال 30 من هذا الشهر بفندق كنزي روز جاردن، بمراكش. ويرمي هذا المؤتمر إلى تثمين التجربة المغربية في مجال الفلاحة المسقية من خلال الشبكة العلمية والتقنية الوطنية والدولية التابعة للجنة الدولية للري والصرف (ICID)وتطوير تبادل التعاون جنوب-جنوب من أجل تنمية مستدامة في إفريقيا.

وستُتابع وفود عدد من الدول الأعضاء الأخرى باللجنة الدولية للري والصرف (ICID) والتي تعذر عليها التنقل بسبب « كوفيد-19″، وقائع المؤتمر وأحداثه الموازية عبر الإنترنت بفضل جهاز إرسال مهم البث المباشر التفاعلي المهم ومع الترجمة الفورية من طرف ANAFIDE.